Ce vedete vor naște în 2022. Cine vor fi următorii copii din showbiz

In articol:

Suntem entuziasmați la gândul că în 2022 spațiul vedetelor din România se va înmulți. Dacă unele dintre ele trec pentru prima dată prin experienţa unei sarcini, altele sunt deja la a doua și sunt mai fericite ca niciodată. Nici vedetele de peste ocean nu dezamăgesc, fiind destule celebritați care se pregătesc să devină mame.

Vedete din România care vor naște în 2022

1. Irina Deaconescu

Vloggerița este însărcinată pentru a doua oară, după ce i-a dăruit-o lui Cristi Manea pe frumoasa lor fiică, Victoria. Frumoasa youtuberiță a făcut acum o lună anunțul, pe pagina ei de Instagram.



Fotografia care a dat anunțul sarcinii Irinei [Sursa foto: https://www.instagram.com/irinassw/]

„2+1=4 🤷🏻‍♀️🤰🏻nici anul acesta nu ne înțelegem cu matematica', a scris Irina Deaconescu în cadrul postării de pe Instagram.

2. Like Creața

Cristina Lupu este la a doua sarcină.

Like Creața va deveni pentru a doua oară mamă [Sursa foto: https://www.instagram.com/likecreata/]

Vedeta a făcut marele anunț pe rețelele de socializare, luându-i prin surprindere pe fani, în condițiile în care, în luna martie, anul trecut, a adus pe lume primul ei copil.

”Și anul acesta am primit mai devreme cadoul de ziua mea😍 O să mai avem un bebe🤰🏻❤️”, a scris Like Creața pe Instagram.

3. Haziran

Superba iubită se pare că îl va face tătic pe manelistul Luis Gabriel.

Haziran și Luis Gabriel vor deveni pentru prima oară părinți [Sursa foto: https://www.instagram.com/haziran.official/]

Haziran va deveni pentru prima dată mamă, cu o emoție foarte puternică de a-și întâlni cât mai repede bebelușul. Adevărul e că cei doi au vrut să țină mai mult ascunsă sarcină, însă apariția într-un videoclip de-al lor a dat-o de gol.

Citeste si: Vlăduța Lupău, internată de urgență. Ce i-au descoperit medicii- bzi.ro

„Baby loading… 6 luni. Suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ! Cea mai frumoasă veste pe care am primit-o!”, a scris Haziran pe Instagram.

4. Anca Cioata

Prezentatoarea TV a făcut anunțul printr-un videoclip emoționant pe Instagram. Anca Ciota și partenerul ei de viață, Phelipe, sunt împreună de mai bine de 15 ani.

„Baby is coming in May, 2022. Avem emoții pe care nu le putem descrie în cuvinte. Am emoții doar când scriu aceste cuvinte și mă pregătesc să apăs butonul care dezvăluie această veste”, a scris Anca Ciota.



Citeste si: Haziran a pierdut un copil! Iubita manelistului Luis Gabriel trebuia să aibă gemeni: ”Unul s-a oprit din evoluție”

5. Celia

Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, vor deveni din nou părinți. Cei doi mai au împreună un băiețel, Angelo, în vârstă de șapte ani. Artista urmează să nască anul acesta o fetiță.

Celia va aduce pe lume o fetiță [Sursa foto: https://www.instagram.com/celia.the.artist/]



Vedete internaționale care vor naște în 2022

1. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence și soțul ei, Cooke Maroney, vor deveni părinți pentru prima oară. Jennifer și Cooke s-au căsătorit în Rhode Island, în octombrie 2019.

2. Rapperița Eve

Cântăreața în vârstă de 43 de ani a recunoscut că a încercat de mai multe ori să aibă un copil, însă se pare că niciodată nu a reușit, așadar motivele de bucurie sunt și mai mari acum.



Artista va deveni mama în 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/therealeve/]

Citeste si: Marisa Paloma, mămică pentru a doua oară în 2022? Artista vrea mai mulți copii: „Anul acesta să ne punem pe treabă”

„Poți să [email protected] mrgumball3000 că am ajuns să le spunem tuturor? Știți cu toții cât timp am așteptat această binecuvântare!”, a scris Eve pe Instagram.

Surse: unica.ro, spynews.ro

Distribuie pe: