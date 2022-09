Cea mai fericită zi din viața lui Liviu s-a transformat într-un coșmar! Bărbatul din Bihor i-a dat în judecată pe nuntașii care l-au scăpat din brațe

In articol:

Viața unui bihorean s-a schimbat cu mai mult de un an în urmă, când se pregătea să își întemeieze o familie.

Totul a început în data de 9 septembrie 2021, când Liviu urma să devină soțul celei pe care o iubea. Nunta a avut loc la Băile Felix, însă evenimentul nu a fost unul prea fericit pentru ginere.

Un mire din Bihor a rămas cu multe amintiri neplăcute după nunta sa. [Sursa foto: bihorjust.ro]

Liviu a ajuns de la nuntă, direct la spital

La un moment dat, câțiva nuntași l-au luat pe mire pe brațe și l-au aruncat de câteva ori în aer, așa cum se obișnuiește la zile de naștere și la evenimente fericite.

Drama a început în momentul în care bărbații au ratat prinderea mirelui. Acesta a căzut pe podea și s-a rănit. Bihoreanul a ajuns la spital și, după câteva zile, a fost transportat în Germania, unde era asigurat mulțumită faptului că acolo își desfășura activitatea de ani întregi.

Din păcate pentru bărbat, problemele sale au început abia atunci, și asta pentru că, timp de luni întregi, bărbatul a fost nevoit să urmeze diverse tratamente.

„Am stat cam patru săptămâni în spital, în Germania, și după aceea am stat la pat două săptămâni, acasă, fără să mă pot ridica. Au urmat două luni în care mi s-a permis să mă ridic din pat, dar nu mai mult de 10 minute. Abia după 7-8 luni de tratamente și recuperare am putut să reîncep lucrul. Dar și așa, din cauza durerilor pe care le am la spate, nu pot lucra mai mult de 4 ore pe zi”, a declarat Liviu pentru Bihorjust.ro.

Pe lângă durerile fizice, Liviu a fost nevoit să suporte și dezamăgirea pe care atitudinea prietenilor săi i-a provocat-o. Bărbatul spune că un singur amic l-a sunat după incident pentru a-l întreba cum se simte. Ceilalți în schimb, nu au mai dat niciun semn.

Iată însă că în scurt timp aceștia o să fie nevoiți să discute cu Liviu, și asta pentru că mirele i-a dat în judecată pe cei care l-au scăpat din brațe pentru a-și recupera banii pe care a fost nevoit să îi cheltuie pe tratamente și pentru a se recupera.

„I-am chemat în instanță să plătească toate cheltuielile pe care le-am plătit eu din cauza lor. Căci eu a trebuit să mi le plătesc din cauza prostiilor lor. Pe ei nici nu-i interesează de mine. Nu mă întreabă cum sunt sau dacă am nevoie de ajutor”, a mai spus Liviu, pentru sursa citată.