„Cea mai importantă lecție de viață de la el a fost faptul că iubirea înseamnă fapte și nu vorbe” Ioana Dichiseanu, mărturisiri emoționante la un an de la decesul actorului Ion Dichiseanu | EXCLUSIV

Celebrul actor Ion Dichiseanu s-a stins din viața în data de 20 mai 2021, iar în curând se va împlini un an de la momentul în care România a mai pierdut un talent excepțional.

Jurnaliștii WOWbiz au discutat cu Ioana Dichiseanu despre cele mai importante lecții învățate de la tatăl ei, dar și despre modul în care i s-a schimbat viața de la tragicul eveniment.

Vestea că marele actor s-a stins din viață a venit ca un trăsnet pentru familie, dar și pentru fanii care l-au urmărit și l-au iubit zeci de ani. Ion Dichiseanu a murit în primăvara anului trecut, la vârsta de 87 de ani, fiind internat la Spitalul Floreasca din București.

Ioana Dichiseanu: Totul a fost special alături de el

Ion Dichiseanu și Ioana Dichiseanu [Sursa foto: Facebook]

La un an de la tristul eveniment, am stat de vorbă cu Ioana Dichiseanu despre amintirile pe care le are alături de tatăl ei. Frumoasa fiică a lui Ion Dichiseanu a mărturisit că nu ar putea alege o amintire anume din copilărie sau din adolescență, pentru că toate momentele petrecute alături de celebrul actor au fost speciale.

„ Toate amintirile cu el au o anumită semnificație și un loc aparte în inima mea, începând cu copilăria mea, cu adolescența, cu felul în care a fost lângă mine tot timpul și pe durata sarcinii și când am născut.

Ce emoționat a fost când a aflat că am rămas însărcinată, îmi mângâia burtica. Nu aș putea să aleg o întâmplare mai specială pentru că în mintea mea și în inima mea sunt toate pe același loc. Totul a fost special alături de el”, a mărturisit Ioana Dichiseanu pentru WOWbiz.

Iubirea, cea mai importantă lecție pe care Ioana a învățat-o de la Ion Dichiseanu

În minte fanilor, Ion Dichiseanu va rămâne într-o amintire veșnică, iar Ioana Dichiseanu ne-a mărturisit că una dintre cele mai importante lecții de viață pe care le-a învățat de la tatăl său este faptul că „iubirea înseamnă fapte, nu vorbe”.

„Cea mai importantă lecție de viață de la el a fost faptul că iubirea înseamnă fapte și nu vorbe. Asta îi plăcea să spună și m-am convins că iubirea nu se exprimă doar prin a spune te iubesc sau a fi lângă omul pe care îl iubești și aici nu mă refer doar la relația de cuplu, mă refer și la relația părinte copil.

Iubirea se exprimă și prin suferință, pentru că empatizezi cu suferința și cu bucuriile celui pe care îl iubești, deci ești dedicat în totalitate.

Asta a fost cea mai importantă lecție și ulterior, legate în general de oamenii din jur, că e bine să îi respecți și să fi un om modest, un om iertător, asta m-a învățat printre multe altele, dar și corectitudine. Cu toate că asta am învățat și de la mama, pentru că amândoi sunt corecți”, le-a povestit Ioana Dichiseanu jurnaliștilor WOWbiz.

Cum s-a schimbat viața Ioanei Dichiseanu, al un an de la decesul tatălui

Ioana și Ion Dichiseanu [Sursa foto: Facebook]

Pierderea marelui actor a venit ca un trăsnet în familie. Fiica acestuia a mărturisit că viața ei s-a schimbat în totalitate, iar ziua de 20 mai 2021 este, din păcate, o zi pe care nu o va putea uita niciodată.

„ Viața mea s-a schimbat în totalitate. Nu mai e nimic din ce a fost și nici nu va mai fi. Țin minte ziua de 20 mai 2021 ca și cum ar fi ieri și o voi ține minte, din păcate, toată viața. Îmi e greu pentru că trebuie să mă adaptez la noua viață, la noul mod de a fi eu, pentru că eu eram altfel în preajmă lui și toată familia.

Crea o energie aparte în jurului lui, între prieteni. Anul acesta a trecut foarte repede, dar îmi e greu în continuare să mă adaptez la ceea ce este acum fără el.

Încerc să mă lupt cu mine, pentru că apropo de ce m-a învățat tata, acesta este un alt lucru pe care l-am învățat de la el, că eu sunt cel mai bun psiholog pentru mine și toată forța de a merge mai departe, indiferent de situație, vinde din noi și atunci încerc și eu să urmez lecțiile și sfaturile lui”, a mărturisit fiica lui Ion Dichiseanu, la un an de la decesul regretatului actor.

