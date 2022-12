Cea mai importantă lecție de viață pe care a primit-o Dan Negru! Prezentatorul TV vrea să deschidă ochii și celorlalți români: "Sfat de viață despre meserie" | EXCLUSIV

In articol:

Dan Negru este unul dintre realizatorii TV cu ștate vechi de la noi, care, prin prisma emisiunilor pe care le-a moderat, a ajuns să întâlnească o mulțime de nume grele din muzică, teatru, film și nu numai.

Dan Negru, lecția de viață pe care o transmite publicului său

Nu există român să nu fi urmărit măcar o emisiune de-ale celebrului prezentator TV. Nu numai cariera sa este impresionantă, ci și povestea sa de viață.

Dan Negru s-a alăturat rubricii de povești nespuse ale vedetelor și a făcut mărturisiri emoționante de spre începuturile lui în cariera de televiziune. Vedeta Kanal D ne-a povestit cine i-a fost mentor și cât de important este să ai pe cineva care să te îndrume în carieră. Aceasta este lecția de viață care i-a rămas întipărită în minte și pe care vrea să o tranmsită mai departe.

"Aș vrea să dau un sfat de viață pentru români. Cel mai important lucru, de exemplu, este un sfat de viață despre meserie. E bine să ai un mentor. Eu l-am avut ca mentor pe Valeriu Lazarov, care a fost unul dintre cei mai mari oameni de televiziune de pe planetă și poate cel mai important din Europa. El mi-a fost mentor. Degeaba ai un mentor care îți deschide ușa, dacă tu nu știi să intri. Ăsta e cel mai bun sfat de viață. Dacă mentorul îți deschide ușa, tu trebuie să intri, că, dacă nu, nu ești demn de mentorul ăla.", a declarat Dan Negru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Dan Negru, despre TV vs online

Moderatorul a oferit momente emoționante pe scenă, mulțumind publicului, felicitându-i pe toți oamenii de televiziune care își fac profesia cu bună credință. În același timp a punctat valoarea emisiunilor pe care le prezintă la Kanal D, ca fiind unice și inspiraționale. Într-un interviu exclusiv, Dan Negru a făcut paralela televiziunii cu mediul online, analizând și dând un verdict. Iată care e diferența majoră dintre ele.

"Eu cred că șansa televiziunii e să fie alternativa online-ului, nu să o copieze. Dacă copiază online-ul nu are rost. Șansa noastră să supraviețuim este să fim o alternativă a online-ului. Toate televiziunile care au copiat online-ul au pierdut. E competiție între ele, evident, ambele sunt pe ecrane și lumea caută ecrane, dar cred că publicul se va împărți și cred că șansa televiziunii de a se împărți este de a-și găsi un public smart și bun. Am Facebook, am YouTube, există toate lucrurile astea. Îți dau un exemplu, cel mai bun. Oprah a făcut un interviu cu urmașii lui Charles. Făcând interviul ăla, ea putea foarte bine să îl ducă pe YouTube-ul ei, cred că făcea niște sute de milioane. A fost peste tot, toată lumea l-a preluat. Știi ce a făcut? S-a dus la o televiziune, pentru că ea e om de TV și cred că oamenii de TV rămân oameni de TV, online-ul rămâne online.", a declarat Dan Negru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Amintiri din copilărie cu Dan Negru

Dan Negru ne-a mărturisit care este cel mai frumos cuvânt în Limba Română. Dacă oamenii de acasă se așteptau la cuvinte sofisticate, termeni care mai de care mai intriganți, atunci se înșală. Pentru Dan Negru cel mai frumos cuvânt din Limba Română este unul simplu, dar plin de însemnătate, pasiune și emoție, fiind vorba despre un cuvânt pe care îl știm cu toții și pe care cei mai mulți dintre noi îl rostim pentru prima dată.

"Există un singur cuvânt din Limba Română care este cel mai frumos și acela este: mama. Eu pe acela l-am învățat prima dată. Cea mai frumoasă amintire legată de mama este atunci când îmi face clătite. În Timișoara clătitele se numesc scovergi. Când spun România, primul lucru la care mă gândesc este mama. Acesta este și primul cuvânt pe care l-am învățat. Cred că cel mai bine, ca să fii un patriot adevărat, este să îți faci treaba pe care o ai la locul de muncă", a povestit Dan Negru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

