Cea mai mare dorință a lui Petrică Mîțu Stoian! Femeia pe care voia să o mai vadă încă o dată: „Să stau de vorbă cu ea măcar 10 minute”

In articol:

Petrică Mîțu Stoian a fost unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din România. A murit fulgerător, la 61 de ani, în urma unui șoc septic, iar vestea a luat prin surprindere pe absolut toată lumea.

Au trecut câteva săptămâni de la acel moment și nici acum colegii de breaslă, fanii și nici familia nu-și mai revin din șoc.

Regretatul artist a murit cu o mare durere în suflet. Acesta a fost întrebat în urmă cu ceva timp care este cea mai mare dorință a sa, iar el a răspuns fără ezitare că este o femeie cu care și-ar dori să mai poată să schimbe câteva vorbe, preț de doar câteva minute! Iată dezvăluirile făcut chiar de Petrică Mîțu Stoian, înainte de evenimentul care i-a adus sfârșitul!

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri dureroase despre cea mai mare dorință a sa: „Mi-aș dori, dar asta nu se va putea niciodată”

Regretatul artist a povestit că tot ce își dorește este să mai poată să o vadă și să vorbească cu cea care i-a dat viață, chiar și pentru câteva minte. Petrică Mîțu Stoian a dezvăluit că a fost devastat de moartea mamei sale și s-a zbătut și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-i prelungi zilele femeii, dar în cele din urmă aceasta a

murit. Interpretul de muzică populară era convins că mama lui îl privește de acolo de Sus și că are grijă de el.

Mi-as dori, dar asta nu se va putea niciodata, sa stau de vorba cu ea macar 10 minute! Am fost foarte apropiat de mama, as vrea sa stau cu ea de vorba, imi lipseste foarte mult. Mama mea m-a iubit foarte mult, a tinut foarte mult la mine. Am incercat sa fac tot ce s-a putut ca s-o tin in viata, i-am creat toate conditiile… a fost ca si copilul meu mama. A plecat la varsta de 84 ani, asta este… s-a dus, de acolo de sus ma vegheaza si imi mai trimite din cand in cand cate un mesaj”, a marturisit regretatul artist, într-un interviu.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Petrică Mîțu Stoian a fost desemnat „Cetățean de onoare post-mortem”, în Mehedinți

Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi a acordat acest titlu în semn de omagiu pentru activitatea artistică a lui Petrică Mîţu Stoian. Surorile artistului sunt cele care au ridicat distincţia în numele lui.

” Le mulțumesc celor două surori ale artistului, doamnelor Maria Tarchila și Domnica Vârvesc pentru că au fost alături de noi la momentul omagial și au primit placheta de onoare, ca semn al aprecierii pentru activitatea artistică a interpretului Petrică Mîțu Stoian, pentru promovarea județului Mehedinți și a tradițiilor din zona de nord prin intermediul pieselor sale.

Citeste si: Petrică Mîțu Stoian a câștigat post-mortem procesul în care era acuzat de furt intelectual! Judecătorii au decis: nu și-a însușit nici o piesă! EXCLUSIV

Din păcate, maestrul Petrică Mîțu Stoian a plecat mult prea devreme dintre noi, în urmă cu trei săptămâni. Mai avea multe de spus în muzica populară, mai avea multe de dăruit Mehedințiului și întregii țări! Tot în semn de omagiu, în cadrul ședinței a fost proiectat un clip care a cuprins declarații și melodii de suflet ale cântărețului de muzică populară, cântece în care artistul a elogiat județul Mehedinți și obiceiurile zonei în care s-a născut. Odihna veșnică, Petrică Mîțu Stoian!”, a declarat Aladin Georgescu, preşedintele CJ Mehedinți.

Citeste si: Niculina Stoican, mesaj emoționant după ce și-a pierdut bunul prieten, pe Mîțu Stoian: ”Viața merge mai departe”

Vă reamintim că Petrică Mîțu Stoian a murit la 61 de ani, pe 6 noiembrie 2021, la Spitalul Județean Reșița, în urma unui șoc septic. Acesta efectuase prima ședință cu oxigen hiperbar, o terapie de tratament post-COVID, iar imediat a început să se simtă rău și să tușească sânge. A fost dus la cea mai apropiată unitate medicală, iar ân cursul aceleiași zile, câteva ore mai târziu, medicii i-au declarat decesul. Oamenii legii au întocmit dosar penal în cazul morții regretatului artist și investighează cazul pentru a stabili cu exactitate cine se face vinovat de moartea acestuia.