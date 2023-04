„Cea mai mare durere” Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua când Jorge a decis să divorțeze de Alina Laufer?! Artistul nu a uitat nici după 11 ani: „Știam că urmează jihadul”

In articol:

Jorge se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Deși are mulți admiratori, puțini dintre aceștia știu prin ce a trecut artistul în urmă cu 11 ani, atunci când a divorțat de mama fiicei lui.

Cântărețul și-a deschis sufletul în fața admiratorilor și a vorbit despre ziua în care a decis că va divorța de Alina Laufer. Acesta își amintește cu exactitate totul și spune că a fost un moment dureros, asta pentru că știa că urma să nu-și mai vadă fiica o perioadă lungă de timp.

„Cea mai mare durere, pe lângă cea de a-l pierde pe tata, a fost atunci când am plecat de lângă Karina. Dimineața aia, când eu am decis să divorțez de mama ei și durerea pe care am simțit-o atunci, în momentul ăla, nu a trecut niciodată. Adică în momentul în care eu m-am uitat în dimineața aia, că am plecat dimineața devreme, în 2 ianuarie, țin minte și acum. Am plecat la prima oră, înainte să se trezească ea, m-am uitat la ea și golul ăla în stomac l-am simțit mult timp de atunci. Și aia a fost una dintre cele mai mari dureri. Știam că n-o să o văd o perioadă și știam că urmează jihadul! Asta a fost acum 11 ani, au trecut mulți ani, s-a vindecat acea rană, dar nu poți să uiți. A fost cu un impact emoțional foarte puternic! Îți rămâne și e bine să îți rămână, pentru că face parte din viață și nu e bine să pui sub preș, e bine să trăiești și să asimilezi. Să păstrezi în sufletul tău tot ce a fost și bun și mai puțin bun.”, a declarat Jorge, pentru Cancan.ro.

Jorge și fiica lui, Karina [Sursa foto: Instagram]

Jorge, despre operația la genunchi pe care a suferit-o cu câteva săptămâni în urmă

În urmă cu doar câteva săptămâni, Jorge a trecut printr-o intervenție chirurgicală la genunchi, după ce s-a accidentat în timpul competiției sportive din Dominicană. Acum, însă, artistul spune că se recuperează, însă această perioadă nu a fost una ușoară pentru el.

„Am trecut de cele cinci săptămâni de la operație, am început să pun piciorul jos, doare când îl pun. Într-o săptămână, trebuie să scap de o cârjă și peste două săptămâni o să scap de amândouă. Deci am toate șansele ca în două săptămâni să am totuși un mers cât de cât echilibrat și să fiu pe picioarele mele, să nu mai depind de nimeni.

Asta e oribil, am început să-i înțeleg pe toți bătrânii, toți cei care au probleme sau au nevoie de ajutorul cuiva. Toată perioada asta pentru mine a fost o mare lecție, sunt super recunoscător că mama e sănătoasă și pe picioare, la 67 de ani, să-i dea Dumn ezeu sănătate .”, a spus Jorge.