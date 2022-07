Cea mai mică fiică a Laurei Cosoi a împlinit o lună. Actrița a postat imagini inedite de la prima întâlnire dintre Lara și surorile ei

In articol:

În urmă cu o lună, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a treia oară. Astăzi, cea mai mică fiică a vedetei, Lara, și-a serbat prima lună de naștere. Fetița a fost sărbătorită de toată familia ei.

Ziua a fost cu atât mai emoționantă, asta pentru că astăzi, la aniversarea de o lună a Larei, a fost prima dată când cea mai mică fiică a Laurei Cosoi s-a întâlnit cu surorile sale mai mari, Rita și Vera.

Lara a împlinit astăzi o lună de viață. [Sursa foto: Instagram Laura Cosoi]

Cea mai mică fiică a Laurei Cosoi a împlinit o lună

Actrița a devenit recent mamă pentru a treia oară și pare că nu a fost niciodată mai fericită și mai împlinită decât acum. Laura Cosoi se bucură în fiecare zi de copiii ei, pe care îi consideră adevărate minuni.

Pentru că astăzi Lara a împlinit o lună de viață, Laura nu putea să lase această zi să treacă neobservată. Artista i-a organizat o mică petrecere sărbătoritei, iar la pregătiri a fost ajutată și de celelalte două fete ale sale, care au făcut un tort minunat.

Pe lângă asta, Laura Cosoi a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram.

„Azi este o lună de când Lara a venit în familia noastră! Este uimitor cat de repede trece timpul, iar noi nu ne mai saturam sa ne minunam de miracolul vieții! Curtea este plina de copii, este veselie mare, baloane de săpun, joaca cu apa de la furtun, un tort delicios de mere făcut de Rita si de Vera pus la rece gata sa fie savurat lângă un suc de mere natural! La multi ani, Lara noastră buna si blândă! Te iubim’ ’, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Cele trei surori s-au întâlnit astăzi pentru prima dată. [Sursa foto: Instagram Laura Cosoi]

Prima întâlnire a fiicelor Laurei Cosoi

Pe lângă ziua celei mai mici fiice a Laurei Cosoi, ziua de astăzi a mai marcat un eveniment important pentru familia artistei. Actrița a povestit pe blogul său că astăzi a fost prima dată când cele trei fiice ale sale s-au întâlnit.

Așa cum era de așteptat, reuniunea s-a transformat repede într-un haos, pentru că Rita și Vera erau foarte entuziasmate să-și cunoască noua surioară.

„Instantaneu s-a declanșat haosul, pentru ca entuziasmul lor a fost la cote extreme. Rita țopăia si striga continuu „Lara, Lara!”, Vera sarea in jurul ei si tipa si ea „Ala, Ala”, pentru ca nu-i poate spune încă pe nume. In tot timpul ăsta întrebările curgeau la foc automat: nu mai e bebe in burtica?, unde e buricul prin care manca, de ce face Lara într-un fel sau altul, ce vrea să zică si multe altele. M-am felicitat ca – mai mult din instinct – am pus-o pe Lara in pătuț si așa au cunoscut-o prima data. Astfel nu au asociat-o cu mine neaparat, ci au văzut-o ca pe fetita independenta si astfel am putut sa le iau in brate, le-am pupat, iar ele au regăsit-o pe mămica lor așa cum o știau’’, a scris Laura Cosoi pe blogul ei.