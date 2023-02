„Cea mai proastă veste din viața mea. Mă jur că-mi vine să plâng” Nikolas Sax, disperat pe rețelele de socializare. Fanii sunt îngrijorați

In articol:

Nikolas Sax este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de manele de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes, melodiile lui ajungând imediat în topuri. Artistul este cunoscut pentru piesele sale, fredonate de o întreagă generație, dar și pentru colaborările pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Nicolas Sax, veste neplăcută pentru fanii săi

Nikolas Sax este foarte activ pe paginile sale din social media, fiind urmărit de un număr impresionant de internauți. Artistul își ține la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața sa, indiferent că sunt vești bune sau mai puțin bune. De această dată, cântărețul i-a anunțat pe urmăritori că este foarte trist, întrucât contul său de Youtube a fost spart și toate piesele sale au fost șterse.

„ Am o veste foarte proastă, cea mai proastă veste din viața mea. Mi-a fost spart canalul de YouTube pentru prima oară în viață și e cel mai urât sentiment posibil. Pe bune, nu există sentiment mai urât. Mi-a fost spart canalul ăla mic, cu 36.000 de abonați. Nici nu am cuvinte, nu știu ce să zic. Mă jur că-mi vine să plâng, dar nu vreau să dramatizez acum. Aia e, o să facem altul, n-are nimic, s-a muncit un an greu pentru el și multe sacrificii, dar aia e, mai și pierzi în viață”, a explicat Nikolas Sax pe pagina sa de Instagram.

Nikolas Sax [Sursa foto: Instagram]

Nikolas Sax, motivat să o ia de la început

Cu toate că pagina sa de Youtube a fost spartă și toate piesele șterse, Nikolas Sax nu se lasă bătut și susține că o va lua de la început indiferent de ce se va întâmpla în viitor. De asemenea, cântărețul este sigur că cel care i-a spart contul va continua și cu paginile de Facebook, Instagram și TikTok.

Cu toate acestea, artistul este dezamăgit, întrucât toată munca sa a fost ștearsă într-o secundă și nu se aștepta să pățească așa ceva chiar el.

„ Toate piesele șterse de pe canal, s-au dus și urmează cred că și Instagram, și Facebook, toate astea, cine știe. Dacă se va întâmpla asta nu, să o mai iau de la 0 cu toate pe Instagram, Facebook, YouTube, toate, nu mai, înseamnă că e un semn să-mi văd de treaba mea și cred că asta o să și fac. În schimb cred că rămâne TikTok-ul. A, stai, cred că am pierdut și TikTok-ul, nici n-am intrat. Am pierdut tot într-o zi. Dau ture pe aici de nebun. Tot într-un minut! Acum du-te Nikolas la cântare și mâine, și azi. Ce poftă am! Abia aștept!”, a mai adăugat artistul.