Cea mai sexy fotografie cu Lia Bugnar (51 de ani) este una în care protagonista de la Asia Express apare în costum de baie, în care este tunsă foarte scurt, după moda lansată la începutul anilor 90 de cântăreaţa Sinead O'Connor. (vezi cum s-a îmbolnăvit Lia Bugnar după protestele din Piaţa Victoriei)

"Nu mi-e rusine sa pun poza asta cu mine in costum de baie, ca se poate considera ca facand parte din istoria literaturii. O poza de epoca cu un dramaturg roman, din anii nouazeci, cind eram toti in cap dupa Sinead O'Connor cu Nothing Compares to You”, a postat Lia.

Cea mai sexy fotografie cu Lia Bugnar: "Are menirea de a vă atrage atenţia"

„Poza are menirea de a va atrage atentia asupra postului care ofera o invitatie (deci moca) la "10 pentru New York" de la ora 17 de la teatrul Metropolis!", a scris, cu umor, Lia Bugnar.

Lia Bugnar face senzație în show-ul din Asia alături de prietena ei, actriţa Maria Buză. Lia are o relaţie cu actorul şi scenaristul Anghel Damian, care este cu 22 de ani ma tânăr decât ea.