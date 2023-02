"Cei care țin la mine cu adevărat știu că asta îmi bucură sufletul". Marcela Fota a mărturisit care sunt cele mai frumoase gesturi făcute din iubire | EXCLUSIV

In articol:

Marcela Fota se bucură din plin viață. Îndrăgita interpretă de muzică populară are parte de proiecte frumoase, dar și de surprize superbe din partea celor dragi.

În luna iubirii, jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu ea despre cele mai frumoase gesturi pe care o persoană le poate face din dragoste și au aflat ce daruri îi oferă cei dragi aduci când vor să îi aducă zâmbetul pe buze.

Frumoasa cântăreață are categoric succes pe toate planurile, căci de Ziua Îndrăgostiților a lansat o piesă cu dedicație pentru toate persoanele care se iubesc. Vedeta are toate motivele să zâmbească, căci pe lângă carieră are și un fiu minunat care îi seamănă enorm.

Marcela Fota a dezvăluit cele mai frumoase gesturi făcute din iubire

Sinceră și veselă așa cum deja ne-a obișnuit, în luna iubirii, Marcel Fota ne-a mărturisit care sunt cele mai frumoase gesturi pe care o persoană le poate face din dragoste. Îndrăgita artistă ține cel mai mult cont de timpul pe care o persoană îl poate aloca, așa că pentru ea atenția și timpul petrecut cu persoana iubită sunt neprețuite.

"Cel mai frumos gest făcut din iubire este atunci când omul de lângă tine îți acordă din timpul lui. Cred că aceasta este cea mai frumoasă dovadă de iubire, ca de fiecare dată când simți nevoia, el să își găsească loc să petreacă timpul cu tine", a mărturisit Marcela Fota, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Marcela Fota despre buchetul superb de flori de pe Instagram

Una dintre cele mai mari plăceri ale Marcelei Fota sunt florile, iar atunci când dorește să își înveselească ziua sau casa și le cumpără și singură.

Cei dragi știu foarte bine că acesta este unul dintre gesturile la care pot recurge atunci când vor să îi bucure sufletul așa că întotdeauna, când au ocazia, prietenii și familia îi cumpără sau îi trimit flori.

"Mie îmi place să primesc foarte mult flori, îmi plac foarte mult florile. Eu îmi cumpăr și singură flori, dar și primesc flori pentru că toți apropiații mei știu că eu iubesc foarte mult florile.

Atunci, cei care țin la mine cu adevărat știu că asta îmi bucură sufletul. Ei știu foarte bine că acesta este gestul care mă mișcă și tocmai de aceea vedeți voi în online că eu primesc foarte multe flori", a mărturisit Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Marcela Fota, surpriză pentru fani de Ziua Îndrăgostiților

Artista a venit în dar cu o mare surpriză pentru fani, chiar de ziua Îndrăgostiților. Marcela Fota le-a transmis totul pe Instagram, acolo unde a făcut și anunțul.

Cântăreața nu a uitat nici de urările pentru comunitatea ei, așa că Sf. Valentin și Valentina au fost în centrul atenției.

"La mulți ani, Valentini, Valentine! Ce credeți? Am un cântec nou-nouț, care sună cam așa: „Și de-ar fi să pleci eu nu te-al lăsa, ești tot ce inima îmi cere. Tu ești viața mea”. Cam așa. Vă aștept pe canalul meu de Youtube, să îl ascultați în întregime. Zi plină de bucurie!", a spus Marcela Fota în mediul online, cu ocazia sărbătorii celei mai romantice zi din an.

