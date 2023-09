Cei doi lideri mondiali au deschis, din nou, subiectul rivalității lor! Cristiano Ronaldo a vorbit despre relația cu Lionel Messi

In articol:

Cei doi grei ai fotbalului mondial s-au luptat timp de nouă ani în campionatul Spaniei și au purtat dueluri strânse pentru titlurile de golgheter și, bineînțeles, pentru Baloanele de Aur. Lionel Messi este cel care deține cele mai multe baloane de aur, șapte la număr, urmat de rivalul său, Cristiano Ronaldo, cu cinci.

Ajunși în Arabia Saudită, respectiv Statele Unite ale Americii, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au pus capăt unei rivalități care data deja de aproape două decenii.

„Rivalitatea cu Messi a trecut, a fost o rivalitate bună pentru public. Cei care îl iubesc pe Ronaldo, nu trebuie să-l urască pe Messi. Și invers. Cei doi sunt foarte buni, au schimbat și continuă să schimbe istoria fotbalului. Suntem respectați în toată lumea, iar asta e cel mai important”, a declarat starul portughez, în cadrul unei conferințe de presă.

„El a mers pe drumul lui, eu pe al meu. Din câte am văzut, se descurcă foarte bine. Am împărțit aceeași scenă timp de 15 ani și am terminat prin a fi, să nu zic prieteni, dar colegi la nivel profesional și ne respectăm reciproc”, a adăugat fotbalistul.

Lionel Messi a vorbit despre rivalitatea cu Cristiano Ronaldo

În urmă cu aproape doi ani, pe când sub-americanul ajungea pe Parc des Princes, la Paris Saint-Germain, iar Cristiano Ronaldo evolua la Manchester United, Lionel Messi a oferit un interviu în exclusivitate pentru presa din Spania, în care a vorbit despre relația celor doi.

„Am vrut mereu să fiu mai bun, nu am căutat să mă uit ce fac alții. A fost o competiție cu Cristiano Ronaldo când am fost, pentru câțiva ani, în aceeași ligă. A fost grozav și ne-a ajutat să progresăm în carierele noastre, dar fără să ne uităm direct unul la altul.

Am vrut doar să fiu cât se poate de bun. Nu am spus niciodată că sunt cel mai bun din istorie și încerc să nu mă gândesc la asta. Fiind considerat unul dintre cei mai buni este suficient și ceva ce nu mi-am putut imagina niciodată”, a spus Lionel Messi, citat de Marca.

Lionel Messi și Jordi Alba [Sursa foto: Instagram Lionel Messi]

Leo Messi schimbă regulile în MLS

Decarul naționalei Argentinei va mai evolua într-un singur meci cu Inter Miami în MLS, iar apoi va lipsi, urmând să participe la acțiunea echipei sale naționale. Din acest motiv, formația sa nu se va putea baza pe el pentru câteva confruntări importante, ceea ce produce o destabilizare în începutul promitățor de sezon.

Cu toate acestea, tehnicianul celor de la Inter Miami a anunțat că se discută ca în următorul sezon din MLS, meciurile din campionat să fie amânate în perioada acțiunilor FIFA, pentru a evita situațiile în care jucători cu o importanță ridicată să lipească pentru mai multe partide.

„ Am înțeles că deja se analizează această idee și că, probabil, se va pune și în aplicare de anul viitor”, a declarat Gerardo Martino.

„ Este complicat să nu construiești echipa în jurul lui Lionel. Până acum a mers bine, iar jucătorii au înțeles ideea și cum putem exploata prezența lui fără să încetăm să fim o echipă”, a mai adăugat tehnicianul.