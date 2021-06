Cel mai aşteptat eveniment de modă al verii: Summer Fashion Gala 2021 la Veranda Mall

Industria creativă are un motiv de bucurie. Într-o perioadă în care multe industrii încă sunt afectate de pandemie, Summer Fashion Gala face un pas spre normalitate și anunță următoarea destinație: Veranda Mall.

Pe 23 Iunie 2021, începând cu ora 19:00, Veranda Mall devine gazda Summer Fashion Gala, printr-o gală de modă ce sărbătoreşte vara în toată splendoarea ei și unde vom admira colecţiile cu tematica cruise ale unora dintre cele mai sonore nume românești, dar și branduri internaționale: Anna Roman Brand, AMSaragia, Aleha Toncea, Atelier Bolero, Atmosphere Fashion, LC Waikiki, Mexton,

Studio Cabal, Ylla by Nicole Cherry.

Summer Fashion Gala 2021 este cea de-a şașea ediție a celui mai atipic eveniment de modă din Bucureşti, ce face parte din conceptul All Seasons Fashion Gala și reprezintă un cumul de evenimente de modă multibrand, organizate de fiecare dată în locații surprinzătoare.

Deoarece sănătatea este o prioritate pentru noi toți, iar întregul eveniment Summer Fashion Gala este organizat conform regulilor stabilite de autorități în vederea combaterii pandemiei de COVID-19, toți participanții la eveniment vor avea în vedere una dintre măsurile următoare: să facă dovada vaccinării anti-COVID 19, prezentând adeverința de vaccinare în momentul accesului la eveniment sau să prezinte un test RT PCR, cu rezultat negativ, făcut cu cel mult 72 de ore înainte de eveniment sau să prezinte o adeverință din care să rezulte că se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 90-a zi, ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. Persoanele care nu îndeplinesc aceste condiţii, trebuie să fie dispuse să fie testate gratuit pe loc, de către personal medical autorizat al M Hospital, în momentul accesului la eveniment.

Mai multe detalii despre măsurile de siguranță în vigoare gășiți pe link-ul evenimentului, site și paginile de socializare ale Manifesto Events&PR Agency.

Acestea vor fi actualizate constant astfel încât să vă bucurați de această ediție Summer Fashion Gala 2021 în cele mai sigure condiții.

Un proiect: Manifesto Events&PR Agency, în colaborare cu Alin Gălățescu

Eveniment organizat cu sprijinul Veranda Mall

Prezentat de: Cosmina Păsărin

Parteneri creativi: Mirela Vescan & Laurent Tourette

Susținut de: Legacy Med, EVSKY Show, Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, M Hospital, Beauty One, Paese, Elgon, House of Beauty Clinic, JONA, Cutia Zambetelor, My Gheisha, Fit4You, Fit4You Delivery, Vitamin Aqua

Partener media: Radio Impuls

Transmis live pe kfetele.ro