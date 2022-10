In articol:

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, dar face parte și din categoria celor mai admirați și doriți bărbați. Grație aspectului fizic, talentului și personalității sale, cântărețul a reușit să cucerească mai multe doamne celebre cu care s-a iubit la nebunie.

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai doriți bărbați din România

În prezent, își împarte viața cu cea de-a treia soție a sa, Lavinia Pîrva. Află ce doamne i-au mai cucerit inima artistului.

Ștefan Bănică Jr. tocmai a împlinit frumoasa vârstă de 55 de ani, însă anii nu și-au lăsat amprenta asupra aspectului său fizic. Și la această vârstă, artistul rămâne unul dintre cei mai doriți din țară, având o mulțime de fane care abia așteaptă aparițiile sale publice sau concertele. Deși are o carieră de admirat în industria muzicală, trebuie să știți că Ștefan nu își dorea această direcție în viață.

Încă de mic copil a fost atras de teatru și film, dorind să profeseze și să ajungă cea mai bună versiune a sa în aceste domenii. Norocul său a fost că destinul l-a ajutat încă de la o vârstă fragedă să câștige celebritate și validare din partea persoanelor avizate din domeniu.

Talentul și pasiunea l-au propulsat pe Ștefan Bănică Jr. în rolul vieții lui, Mihai din “Liceeni”. Despre acest rol, artistul a spus că a fost al doilea certificat de naștere, datorită popularității pe care a primit-o.

"Pentru mine, filmul „Liceenii” a insemnat un act de identitate, al doilea certificat de naștere. Atunci, pentru prima oară, Nicolae Corjos mi-a spus Ștefan Bănică Junior. În 1985 am intrat la Institutul de Teatru și am plecat în armată la Craiova. Toți studenții la actorie au dat probe pentru rolul Mihai, dar lui Corjos nu i-a plăcut niciun candidat. Am fost scos din armată pentru a da probe pentru film”, a povestit Ștefan Bănică Jr.

Dragostea pentru actorie a moștenit-o de la tatăl său, unul dintre cei mai mari actori de comedie pe care România i-a avut.

Cu ce femei celebre s-a iubit Ștefan Bănică Jr.

Actorul, compozitorul și moderatorul TV român se laudă cu o carieră de peste 30 de ani, câștigând admirația românilor de-a lungul timpului. Ei bine, faima nu i-a adus doar popularitate, ci și o grămadă de doamne care au încercat să îi fure inima și să împărtășească o iubire de dragoste cu el. Șapte femei celebre au reușit să între în grațiile lui.

Ștefan Bănică Jr. este în prezent căsătorit cu Lavinia Pîrva, o superbă cântăreață și model român. Trebuie să cunoașteți faptul că artistul este la a treia căsătorie, fiind însurat în trecut cu Mihaela Rădulescu și Andreea Marin. Prima soție oficială a bărbatului a fost Răduleasca, din 1994 și până în 1999, cei din divorțând pe motiv de infidelitate. A doua soție a fost nimeni alta decât “zâna”, care i-a dăruit lui Bănică o fetiță, însă și de această dată motivul divorțului ar fi fost infidelitatea.

Relații amoroase a mai avut cu Camelia Constantinescu, mama primului său copil, Radu Ștefan, însă nu au fost niciodată căsătoriți. O idilă romantică a mai avut și cu Cristina Țopescu, însă relația lor nu a fost atât de mediatizată. Alte două femei despre care s-a scris că ar fi fost amantele lui au fost Adriana Nicolae și Mădălina, una dintre cântărețele trupei Red-Blonde.

