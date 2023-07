„Cel mai frumos” Jorge și Ramona Prodea au sărbătorit 10 ani de căsătorie. Cum și-a surprins artistul soția? Obișnuiește să facă acest lucru în fiecare an: „Să păstrez sentimentul de euforie”

In articol:

Jorge se numără printre cei mai cunoscuți și îndrăgiți artiști din țara noastră. Cântărețul se poate declara, fără doar și poate, un bărbat împlinit. De-a lungul timpului a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală, fiind întotdeauna apreciat pentru talentul și carisma sa. Pe plan profesional, vedeta se bucură de numeroase proiecte la care muncește din greu.

Pe plan sentimental, artistul se bucură de o familie minunată. De mai bine de 10 ani trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona Prodea. Cei doi sunt mai fericiți ca oricând, iar din rodul iubirii lor a luat naștere și un băiețel pe nume David, în vârstă de șase ani. Din căsnicia anterioară, cu Alina Laufer, artistul mai are o fiică, pe Karina. Totodată, actuala partenera de viața a sa are la rândul ei o altă fiică dintr-o căsnicie anterioară și anume, Ilinca.

Jorge și Ramona Prodea, 10 ani de căsătorie

A fost o zi de mare sărbătoare pentru artist și soția sa. Cei doi au aniversat 10 ani de la căsătorie, motiv pentru care au decis să își reînoiască verighetele, pe care le-au și sfințit, pentru care relația lor să fie protejată întotdeauna. Mai mult decât atât, Jorge a mărturisit că obișnuiește să își ceară soția în căsătorie în fiecare an, întrucât își dorește să păstreze vie pasiunea și dragostea dintre ei.

Jorge și Ramona Prodea intenționează acum să plece într-o escapadă romantică, asta după ce au petrecut o vacanță în Turcia alături de toată familia.

Citește și: Alina Laufer, față în față cu soția lui Jorge! Cum au ajuns fosta și actuala artistului să stea la aceeași masă: "După mulți ani de certuri"

Citeste si: În această seară, de la ora 20:00, în “Melek”, la Kanal D, Fiul cel mic al lui Melek, dat dispărut- kanald.ro

Citeste si: Actrița Gabrielle Union, criticată pentru că se expune în bikini la 50 de ani. Cum i-a răspuns unui fan. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Am sărbătorit 10 ani de la căsnicie! Intenționam să plecăm doar noi doi undeva de când m-am întors în februarie, dar tot nu se aliniază planetele. Ne-am luat deja cadouri unul altuia, însă nu aș vrea să dezvălui. Rămâne în familie. Însă cel mai frumos cadou este că ne-am reînnoit verighetele și suntem foarte fericiți!”(...)

„Am cumpărat alte verighete, le-am sfințit. Am cerut-o iar…O cer în fiecare an ca să păstrez sentimentul de euforie de la an la an!”, a mărturisit Jorge pentru click.ro.

Citește și: Regretul care l-a măcinat pe Jorge, după despărțirea de fosta soție, Alina Laufer. A dezvăluit totul abia acum, la 11 ani de la divorț: "Parcă și știa că mă afectează atât de tare"

Îndrăgitul artist a făcut o tradiție din a petrece vacanțele de vară alături de toți membrii familiei, inclusiv mama cântărețului care s-a distrat de minune în concediu. De 12 ani aleg să petreacă întotdeauna momente de relaxare împreună, însă anul acesta, Ilinca a decis să-și petreacă vacanța alături de prietenii ei.

Jorge a făcut și o glumă, spunând că nu s-a îngrășat deloc în concediu, chiar dacă au fost cazați într-un resort all inclusive.

Citeste si: „ Nu o să mai pot munci niciodată. Pentru siguranța copiilor mei am vrut să divorțez, să fie totul OK.” Dana Roba, cuprinsă de suferința la gândul că nu o să-și mai poată folosi mâinile niciodată- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte Titularizare 2023. Ce subiecte au picat? Baremul pentru fiecare probă, pe EDU.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Madonna, moartă pentru câteva secunde și readusă la viață. Primele declarații ale managerului starului pop despre starea ei de sănătate- radioimpuls.ro

Citește și: Oana Roman și Jorge, față în față după scandalul dintre ei! Ce și-au spus cei doi, după ce el a jignit-o din cauza unei fotografii: „Se numește manipulare, dragul meu”

„Am dat-o pe mama, la 67 de ani, cu parasailing! A fost prima oară când nu m-am îngrășat la all inclusive.

În Turcia a fost vacanța de vară a copiilor, acolo unde mergem și cu mama. E tradiția noastră de 12 ani. De data asta, Ilinca, fata cea mare a noastră, a Ramonei, a ales să plece cu prietenii!”, a mai spus cântărețul pentru sursa menționată anterior.

Jorge și Ramona Prodea au sărbătorit 10 ani de căsătorie [Sursa foto: Instagram]