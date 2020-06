In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeză unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi tineri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, deși, inițial, nu erau decât prieteni.

Edward Sanda este cel care a confirmat relația pe care o are acum cu frumoasa Cleopatra Stratan.

Edward Sanda, despre relația cu Cleopatra Stratan

„Da, suntem împreună! Atunci când au apărut speculațiile că noi eram împreună, nu eram. Colaboram strict muzical, ne vedeam la studio, am lansat o piesă împreună și după ce a bubuit toată chestia aia, am continuat să vorbim.

Oricum vorbeam foarte mult și foarte des și cumva ne-am apropiat inevitabil. Am simțit că avem foarte multe în comun, avem o conexiune foarte frumoasă împreună și suntem chiar la fel în tot. Tot ceea ce am căutat eu vreodată, văd acum în ea. E chiar ce căutam eu” a mărturisit Edward Sanda despre relația pe care o are cu iubita lui, Cleopatra Stratan, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

În urmă cu jumătate de an, Edward Sanda a negat relația cu Cleopatra Stratan

În noiembrie 2019 au apărut pentru prima dată zvonuri legate de o posibilă poveste de dragoste între Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Însă, după ce imaginile cu ei doi i-au făcut pe fani să creadă că formează un cuplu, artistul a ținut să lămurească totul.

„Da, suntem împreună, dar pe piesă”, a spus Edward Sanda într-un Insta Story postat de Amna.