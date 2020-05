Cele mai comode incaltari pentru vara? Sandale fara toc!

Te sfatuim sa nu uiti nici de incaltaminte corespunzatoare, deoarece este foarte importanta atat pentru completarea tinutelor, dar si pentru confortul tau din fiecare zi.

Daca iti doresti cele mai comode incaltari pentru vara, iti recomandam sandalele fara toc. Acestea pot fi integrate cu succes in orice fel de tinuta, iar cu ajutorul lor poti merge pe jos oriunde iti doresti, fara sa te temi de dureri de picioare. Daca nu stii ce sa alegi, in continuare iti prezentam cele mai frumoase cinci perechi de sandale fara toc!

Daca vrei sa nu dai gres si sa ai in permanenta la indeamana o pereche de sandale versatila, alege una de culoare alba. Dupa cum bine stii, albul se potriveste la orice, indiferent daca ne referim la tinute office, tinute casual sau elegante. Iar vara este anotimpul ideal pentru a purta alb, deoarece sunt sanse mult mai mici de ploaie, prin urmare incaltamintea nu se va murdari atat de repede. In acest sens, iti recomandam o pereche de Sandale dama Rika alb. Sunt realizate din piele ecologica extrem de buna si au un design ce permit purtarea lor ore in sir, fara disconfort. Probabil stii ca si sandalele fara toc pot fi la un moment dat dificil de purtat, insa acestea sunt perfecte.

Pentru zilele sau ocaziile in care vrei sa arati bine si sa iesi din anonimat, iti recomandam o pereche de Sandale dama Tama neon. Acestea pot fi asortate cu usurinta chiar si la o tinuta all-white sau all-black. Suntem siguri ca vei aprecia culoarea lor si chiar te indemnam sa nu le spui ,,nu” pana nu le incerci. Stim ca multe persoane aleg sandale in culori neutre, insa vara este despre culoare si despre articole vestimentare inedite, asa ca fa-ti curaj si poarta-le!

Unul dintre cele mai frumoase imprimeuri pentru incaltaminte este cel de tip animal print. Stim ca multe persoane se feresc de acesta, crezand ca este ,,prea mult” si asociindu-l cu anumite exemple negative. In realitate, animal print-ul este elegant si poate schimba total orice tinuta, daca este purtat cu stil. Spre exemplu, poti purta o pereche de Sandale dama Sou bej alaturi de blugi scurti cu talie inalta si cu o camasa sau o bluza alba. Iti garantam ca vei avea o tinuta deosebita, iar sandalele vor iesi in evidenta. Dupa cum vezi, este un model foarte discret de animal print.

Pentru plimbarile lungi, iti recomandam sandale cu barete late si cu talpa un pic mai groasa, astfel incat sa nu simti fiecare pietricica de pe drum. In acest sens, alege Sandale dama Blaz roz, care au o talpa discreta de doar 3 cm, suficienta cat sa iti confere tot confortul de care ai nevoie.

Iar pentru tinutele la care iti doresti sa asortezi o pereche de incaltaminte neagra, deosebita, iti recomandam cu incredere Sandale dama Isba negre. Acestea sunt realizate din piele ecologica lacuita si au o talpa de 3,5 cm.

In incheiere, am vrea sa stim parerea ta despre aceste sandale! Care ti-a placut cel mai mult?