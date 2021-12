Cele mai frumoase felicitări de Crăciun pe care le poți distribui pe Facebook

In articol:

Crăciunul este una dintre cele mai frumoase sărbători ale anului, iar cu această ocazie vă puteți surprinde prietenii de pe Facebook cu cele mai frumoase felicitări, pe care le poți trimite apropiațiilor sau le poți posta pe contul personal al platformei de socializare!

Felicitări religioase de Crăciun pentru Facebook

„In aceasta noapte luminata de lumina lui Isus, deschidem inimile noastre si spunem cu iubire: Craciun Fericit!”

„Iti urez sa descoperi semnificatia cea mai profunda a Craciunului, sperand ca iti va darui pace, seninatate si vointa de a crede intr-o renastere”.

„Bucuria sunetelor clopotelor ne anunta Nasterea Domnului nostru Isus si indreptandu-ne catre El, va uram numai bine si fericire. La multi ani! Craciun Fericit!”

Citeste si: Nașterea Domnului 2021. Ce se dă de pomană la sărbătoarea Crăciunului

„E vremea colindelor, vremea bucuriei, cand minunea Nasterii Mantuitorului cuprinde sufletele si le innobileaza. Fie ca magia sarbatorilor de iarna, cu zvon de colinde si clopotei, sa aduca fericire, sanatate si bunastare in caminul vostru. Craciun Fericit!”

„Hristos s-a nascut! Pentru ca minunea iubirii Sale sa poata umple fiecare inima in asteptare.

Craciun Fericit!”

„In aceasta zi binecuvantata, ingerii coboara pe pamant pentru a vesti Nasterea Domnului, raspandind in jur miresme dulci, presarate cu lumina, speranta, optimism… Prezenta lor este semnalata de mici bulgari zglobii, in interiorul carora se afla cate un mesaj care ne este inchinat noua, celor de pe fagasul marilor sperante. La atingerea pamantului, fulgii dau nastere la colinde unice care impodobesc coronita de brad.

Sper sa fiti alaturi de ingeri si sa pastrati in suflet acest mesaj. Si nu uitati: iubire, pace, credinta, lumina si Craciun Fericit!”

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

„ Craciunul este cea mai frumoasa speranta, pentru ca in ea viata noastra gaseste sensul, speranta devine certitudine, intunericul devine lumina.

Cele mai frumoase urari pentru un Craciun in pace si seninatate!”

„Un brad de Craciun… si o stea stralucitoare sa apara in calea ta. Isus este lumina care renaste in fiecare an! Iti urez sa-ti lumineze calea! Sarbatori Fericite de Craciun!”

” Cu colinde de Crăciun, vă dorim un an mai bun, și cu dragoste creștină să primiți în dar lumină, zurgălăi de flori de gheață să va bucure de viață, mult noroc s-aveși în toate, La Mulți Ani cu sănătate!”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și caldură alături de cei dragi ție. Dăruiește din toata inima și deschide-ți sufletul pentru a primi dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renască și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.”

„Reţeta de Crăciun: se ia binecuvântare, se adaugă un strop de soare şi o pulbere de stele se amestecă-ntre ele, se mai pune bunătate şi iertare de păcate şi iubire cât cuprine, iar de la Iisus Hristos s-aveţi un Crăciun frumos.”

„Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiţi fericiţi de Sărbători, acum şi-n anii următori!”

„De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere ştiind că dacă avem credinţa drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri!”

Felicitări haioase de Crăciun

„Ho ho ho… Ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, An Nou de invidiat, sanatate, La Multi Ani!”

„Moș Crăciun bate la ușa scoate mana din mânușa si va da din palma lui darurile cerului. Lângă brad si lângă foc sa va umple de noroc. Crăciun fericit!”

„L-am văzut pe Moș Crăciun azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!”

Acatistul Nașterii Domnului 2021. Rugăciunea care se citește în ziua de Crăciun

„Moşule bătrân şi bun, iată ce vreau de Crăciun: vreau un spiriduş să vină, s-aibă muşchi, o casă, şi maşină. Peste ani şi ani de zile, muşchii să i se-ntăreasca, bogăţia să-i sporească, sufletu-n mine să crească.”

„Dragă Moş Crăciun, după 30 de ani în care am tot aşteptat să-mi aduci un cadou decent, te rog acum să-mi aduci în dar un bilet la loterie, în valoare de măcar 5 milioane de euro. Promit să-l împart cu destinatarii acestui mesaj. Mulţumesc. Crăciun fericit!”

Distribuie pe: