Cele mai grele momente din viața lui Lucian Viziru! Prin ce a trecut actorul? "Mă așteptam să îmi crape inima la un moment dat"

Lucian Viziru este unul dintre cei mai iubiți actori de la noi din țară. Acesta a fost plecat o perioadă în străinătate, însă acum s-a întors în România și este gata să își reia activitatea profesională.

Lucian Viziru, mărturii emoționante despre momentul în care și-a pierdut tatăl

Lucian are o poveste de viață copleșitoare, demnă de un scenariu de film.

Lucian Viziru și-a iubit extrem de mult tatăl, însă, în urmă cu câțiva ani, din cauza unor probleme de sănătate, acesta a decedat. A fost un moment foarte greu pentru actor, însă povestea este de-a dreptul impresionantă. În cadrul podcastului găzduit de Cătălin Măruță, Lucian Viziru a vorbit fără inhibiții despre acest subiect și cât de greu i-a fost.

"Pe moment nu a fost așa de greu, după a fost. Nu am apucat în momentul acela să sufăr în adevăratul sens al cuvântului sau să îmi plâng tatăl, de abia la vreo doi ani după am început. La vremea aceea, încercam să fiu pe cât se poate de logic. Am zis că nu am de unde să știu dacă pentru el este mai bine sau nu unde este acolo sus. El a avut cancer la plămâni și din cauza problemelor ăstora s-a prăpădit. Iar atunci m-am gândit dacă plâng pentru mine sau pentru el.

S-a chinuit groaznic, mai ales în ultimul an când nu mai putea să meargă ca lumea, nu putea să se mai spele singur, au fost momente groaznice. Din fericire sau nefericire am stat împreună sub același acoperiș în ultimele luni. Din fericire pentru că am mai apucat să mai petrecem ceva timp împreună, din nefericire, pentru că l-am văzut așa. Niciunul dintre noi nu avea o dispoziție foarte bună. Copilul era și el de față, simțea toate chestiile astea, a fost nașpa.", a declarat Lucian Viziru.

Lucian Viziru, probleme grave de sănătate

Actorul s-a confruntat cu mari probleme de sănătate în trecut, atât de grave, încât era la un pas de moarte. Soția și fiul lui s-au îngrijorat teribil, însă acum, se bucură de clipele petrecute împreună și îi mulțumesc lui Dumnezeu că au trecut de acele clipe grele. Lucian Viziru povestește prin ce a trecut în acele momente și cum l-a întâmpinat fiul său, la ieșirea din spital.

"Mă așteptam să îmi crape inima la un moment dat. Nu mă lua somnul de frică. În momentele alea nu știi la ce să te aștepți, nu ai pregătire medicală, nu ai nimic. Până la urmă am trecut cu bine peste. Fiul meu nu m-a luat niciodată în brațe. Am început să plâng, nu am vrut să vadă. Și din momentul acela am spus că trebuie să fac ceva cu viața mea, indiferent dacă am avut infarct sau nu. Până la urmă tot trebuie să trăiesc mai sănătos, măcar pentru el, pentru mine și pentru soția mea.", a mărturisit Lucian Viziru, în podcastul lui Cătălin Măruță.

