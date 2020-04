Cele mai importante comunicari oficiale, in contextul pandemiei

Editia Speciala a Stirilor Kanal D, continand comunicarile oficiale ale presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cat si pe cele ale Grupului de Comunicare Strategica, in contextul pandemiei, s-a situat pe primul loc in preferintele telespectatorilor din intreaga tara, inregistrand o medie de 14,6% cota de piata, in perioada 1-28 aprilie, conform datelor difuzate de Kantar Media Romania. In clasament, au urmat posturile generaliste PRO TV, cu 13,1% cota de piata, Antena 1, cu 12,4% cota de piata.

Comunicarea din 14 aprilie (in tabelul atasat) a constituit varful de interes al lunii in curs, editia speciala a Stirilor Kanal D atingand in acest caz o cota de piata de 21,3 % la nivelul publicului National.