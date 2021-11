Cele mai mici prețuri de Black Friday 2021 în România. Magazinele eMAG, Altex și Flanco anunță reduceri mari

In articol:

Black Friday 2021. Unele dintre cele mai așteptate reduceri ale anului sunt pe punctul de a începe. În Vinerea Neagră sunt vânate cele mai mari reduceri la diferite categorii, cele mai cumpărate produse fiind electronicele și electrocasnicele.

Magazinele eMAG, Altex și Flanco anunță reduceri mari

eMAG este cel mai mare retailer online din România, și ca în fiecare an, acest magazin dedică o singură zi din an pentru Black Friday, și anume data de 12 noiembrie 2021. Deocamdată nu se știe ora exactă la care se dă startul celor mai mari reduceri din an, dar din experiență de anul trecut, cel mai probabil va fi între orele 6:00- 7:00.

În această zi, eMAG oferă reduceri masive la televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope, dar și alte produse-surpriză.

Deși, Black Friday 2021 presupune doar o zi de vineri din luna noiembrie, Altex, liderul pieței de profil din România, acordă reduceri de până la 60% în perioada 28 octombrie-24 noiembrie, în timp ce Flanco oferă reduceri de până la 80% pentru perioada 22 octombrie–30 noiembrie.

Cum putem observa falsele reduceri de Black Friday

Specialiștii atrag atenția românilor ca înainte să achiziționeze produse la reducere de Black Friday să se informeze cât mai în detaliu, mai exact să urmăreasă produsele, pe care doresc să le cumpere, înainte cu 30 de zile, pentru a vedea adevărata reducere.

”În primul rând capcanele au legătură cu preţul, consumatorii înainte de face cumpărături trebuie să fie atenţie la preţul practicat în magazinul respectiv în ultimele 30 de zile. Preţul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preţ practicat în magazin în ultima lună. Trebuie să fie atenţi la perioade de timp în care se face livrarea. Legal este în 30 de zile, dar unii comercianţi pot avea perioade mai mici.

Trebuie să acordăm atentei garanţiei, care este 2 ani dar poate fi mai mică de 2 ani în situaţia în care durata medie de utilizare este mai mică. Trebuie să fie atenți la modul în care se face plată. Se poate face cash la curiere sau cu cardul. În Situaţia care fac plată cu cardul au posibilitatea să aplice procedura refuzului la plata dacă s-au simţit înşelaţi.

Să deschidă coletul în prezenţa cuierului pentru a nu avea surprize legate de model, caracteristici, produsul poate fi deteriorat sau nu cel pe care l-au comandat”, a declarat Costel Stanciu, președintele Asociației Pro Consumatori la B1 Tv.