Cele mai nasoale momente de care au avut parte vedetele chiar pe scenă: "Mi-au scos tot din priză și nu am mai avut la ce să mai cânt" | EXCLUSIV

Să fii artist este o binecuvântare, dar și un blestem. Astfel, fiecare a trecut de-a lungul timpului atât prin momente minunate, cât și prin situații pe care nu își doresc să le repete.

1. Oana Radu

Oamenii sunt răi, invidioși și atunci când ești în vârf, încearcă să te saboteze. Iată care sunt artiștii care au venit să cânte și au nimerit în mijlocul unei întâmplări neprevăzute.

Oana Radu este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Aceasta se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Este căsătorită cu antrenorul ei de fitness, Cătălin Dobrescu, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Oana Radu este o artistă adevărată, însă se poate lăuda și ea cu o serie de experiențe neplăcute.

"Acum vreo două săptămâni, am avut un botez la care am fost invitată gen ca și surpriză și cânta o trupă. Cel mai nașpa scenariu este să mergi să cânți pe sunetul altuia, pentru că trebuie să stai la mâna lui cumva. Oamenii m-au asigurat că au sunet, că e totul în regulă. De trei ori am început să cântăm, de trei ori ne-au scos totul din priză. De trei ori, fraților! E îngrozitor!", a declarat Oana Radu, în emisiunea ei, de pe canalul de YouTube theXclusive.

2. Florin Salam

Până și celebrul Florin Salam a pățit-o. Florin Salam a fost escortat de boyguarzi după ce o petrecere din Manchester s-a terminat cu scandal.

Doi dintre petrecăreți s-au luat la harță în timp ce artistul cânta pe scenă și unul dintre ei a scos un cuțit.

„Domnul Salam este bine. Nu a pățit absolut nimic. Ce s-a întâmplat acolo n-a avut nicio legătură cu el. Nu știu ce au avut de împărțit respectivii, dar nu a fost implicat. Să știți că astfel de lucruri se întâmplă frecvent la petreceri. Știți cum e lumea...bea un păhărel, și încă unul, și se ajunge la ceartă sau bătaie. Nu a mers special pentru evenimentul din Manchester. Are mai multe show-uri luna aceasta în toată Anglia pe la diverși prieteni sau cunoștințe. Va lega totul și cu un mini concediu, pentru că așa și-a dorit, ca să se recupereze”, a precizat managerul lui Florin Salam, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

3. Daniela Gyorfi

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes. Nici ea nu a fost scăpată de situații dificile.

"Mi s-au întâmplat tot felul de lucruri. Eu neavând stație, te fac la putere, la microfoane. Am cântat odată la un restaurant și mi-au scos firele. M-au sabotat, să ți se întâmple asta e o chestie foarte nasoală. Tu ca artist te duci și cânți pe sunetul lor și probabil se gândesc că au dat mulți bani și te carotează. Nu știi ce gândesc oamenii. De revelion, dimineața, am fost la o mare petrecere, la niște fotbaliști și cânta o formație și eu trebuie să am program de jumătate de oră. Când au văzut că mă întind cu dedicații, pur și simplu mi-au scos tot din priză și nu am mai avut la ce să mai cânt.", a povestit Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

4. Alexandra Ungureanu

Alexandra Ungureanu a întâmpinat și ea astfel de situații mai neplăcute. Cele mai multe s-au întâmplat în perioada în care concura la festivaluri, iar oponenții voiau să îi bage bețe în roate.

"Mi s-au întâmplat multe de-a lungul timpului. În zona de concerte nu cred în sabotaj sau în lucruri care se întâmplă în mod deliberat ca cineva să își dorească ca evenimentul meu să fie nefericit, ca să iasă altul în evidență. Cred că e vorba pur și simplu de neprofesionalism sau țepe. Sunt maxim 5 concerte din sute din care nu mi-am încasat banii și poate încă se judecă sau nici nu au mai avut cu cine să discute impresarii, pentru că au dispărut persoanele respective. Chestiile astea de sabotaj se purtau prin perioada când mergeam eu la festivaluri, concursuri. Când eram mică, am prins la Casa de Cultură din Onești, când se puneau negativele pe care cântam de pe benzi de magnetofon. Dacă o atingeai puțin se distorsiona, se schimba tonalitatea piesei și se făcea asta între concurenți. Treceau întâmplător pe la pupitrul de sunet și se făcea că dădeau un cot magnetofonului, în timp ce cânta concurentul cel mai puternic din concurs, ca să îi strice meciul. Deci, țepe am luat, gafe de sunet să nu se mai audă. Am cântat la un revelion la Brașov, a fost atât de frig, că a înghețat laptopul colegului. Când a căzut laptopul a înghețat tot, a rămas doar microfonul și a trebuit să cânt la -20 de grade, 20 de minute în noaptea de revelion acapella și să am grijă să nu plece cei din față care au venit să se distreze.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

5. Liviu Guță

Liviu Guță iubește ceea ce face, însă, dacă este nevoie, își impune anumite limite. Acesta a reușit să nu fie implicat în situații neplăcute pe scenă, însă recunoaște că există la tot pasul, motiv pentru care nu cântă în București, considerând că în capitală este cel mai periculos.

"Eu, în primul rând, nu am cântat niciodată în București și nu am să cânt niciodată. Eu am clienții mei de 25 de ani, care mă cheamă peste tot, în afară, în România. Dacă aș fi cântat, probabil eram mâncat demult, pentru că sunt foarte mulți oameni răi și îmi pare rău că e chestia asta. Dacă cineva vine și îmi spune să cânt la nunta lui, îi spun <Nu, nu pot și nu vreau să cânt în București. Dacă o ții în altă parte, ok>. Nu cânt, pentru că știu că aici, vorbesc strict la lăutari, muzicanți și așa mai departe, îți fac manevre.", a spus Liviu Guță, la Detectorul de minciuni.