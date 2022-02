Cele mai spectaculoase ținute din semifinala Eurovision 2022 România

In articol:

Concursul Muzical Eurovision a ajuns la cea de-a 66-a ediție, iar aceasta se va desfășura în Torino, Italia, pe 10, 12 și 14 mai 2022, după ce Italia a câștigat ediția anterioară cu piesa „Zitti E Buoni” interpretată de trupa rock Maneskin.

Ținute care au luat ochii în semifinala Eurovision 2022 România

La ediția de anul acesta vor participa nu mai puțin de 41 de țări. Iată care au fost cele mai tari ținute în semifinala Eurovision 2022 România, dar și când va avea loc marea finală pe plan național!

Semifinala Eurovision 2022 a reunit o multitudine de voci extraordinare, însă nu doar atât. Artiștii aflați în etapa dinaintea finalei au impresionat juriul și publicul și prin vestimentația purtată. Astfel că, Cezar Ouatu a purtat o ținută lejeră, de nuanțe discrete, două tipuri de gri, dar cu motive aurii, care l-au făcut să iasă în evidență. Totodată, jacheta lui Cezar Ouatu a fost vaporoasă și dădea o tentă impunătoare. O ținută deosebită a avut și Petra, alegând să îmbrace o pereche de jeans cu talie înaltă și o vestă subțire, care îi ajungea până la podea, imitând o trenă.

Aceasta a avut o coafură masivă din dreduri, care a avantajat-o din toate punctele de vedere.

Cele mai tari ținute în semifinala Eurovision 2022 România [Sursa foto: Captură YouTube TVR]

Tot pe lista apariților se află și Cream, Minodora, Diana, artistele care au interpretat piesa „România mea”. Cele trei au avut ținute bine conturate și foarte diferite. Cream și Diana au mers pe zona eleganței și a senzualității, alegând să poarte pe cap accesorii care să atragă privirea asupra zonei capului.

În ceea ce o privește pe Minodora, cântăreața a purtat o jachetă multicoloră și un pantalon de piele care i-a pus în evidență silueta demnă de invidiat. Și formația E-an-na s-a remarcat datorită vestimenției purtate, astfel că, membrii trupei au adoptat cu toții animal printuri alături de culori neutre și pline de viață.

Când va avea loc marea finală a concursului Eurovision 2022 România

Artiștii români care se luptă pentru titlul de reprezentant al României la Eurovision 2022, vor fi jurizați de Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur și Adrian Romcescu. În ceea ce privește gazda emisiunii, ea este Ilinca Băncilă, fostă jurată la Eurovision atât pe plan național, cât și internațional. Iată ce mesaj a transmis aceasta, potrivit libertatea.ro: „Este al cincilea an consecutiv în care fac parte, într-un fel sau altul, din Eurovision. Am reprezentat România în concurs, am fost în juriul naţional, în cel international, am prezentat notele României în faza internaţională, iar anul acesta am ocazia să fiu alături de cei care se luptă pentru a reprezenta, la rândul lor, ţara noastră. De data aceasta, mă voi reîntâlni cu fanii Eurovision din postura de prezentator al celor trei emisiuni în care veţi avea ocazia să cunoaşteţi semifinaliştii ediţiei din acest an.”

Potrivit aceleiași surse citate, marea finală a concursului Eurovision 2022 România va avea loc pe 5 martie, atunci când vom afla numele reprezentantului țării noastre care va merge în Torino, Italia. Concursul internațional Eurovision 2022 va avea loc în perioada 10-14 mai 2022 și va fi transmis în direct la TVR.

