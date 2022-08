In articol:

Adelina Pestrițu a reușit să stârnească un val de reacții spumoase după ce a publicat în mediul online un nou episod din „Moda bunelor maniere”. În filmare, Adelina spune că este de prost gust să cerem la pachet mâncarea rămasă în farfurie la restaurant.

Adelina Pestrițu a împărțit internetul în două după ce a postat în mediul online un nou episod din seria „Moda bunelor maniere”. Astfel că, în filmarea publicată pe 11 august 2022, pe contul oficial de Instagram, influencerița a transmis că este de prost gust să cerem la pachet mâncarea rămasă în farfurie la restaurant. Totodată, în cadrul aceleiași postări, Adelina a transmis că, potrivit Codului Bunelor Maniere, sosul nu se pune pe friptură sau alte alimente, ci se pune în farfurie sau într-un recipient special.

Cele mai tari reacții la postarea Adelinei Pestrițu în care a spus că e de prost gust să cerem la pachet mâncarea rămasă la restaurant [Sursa foto: instagram.com/adelina.pestritu]

Deși, aceasta a precizat că filmarea a fost realizată conform Codului Bunelor Maniere, ci nu după propriile convingeri, vedeta a fost ținta multor comentarii negative și răutăcioase.

„Episod 59 #modabunelormaniere

P.1. Codul Bunelor Maniere spune:

“Ceea ce am plătit, dar nu am mâncat sau nu am băut, nu se ia acasă. Deși se obișnuiește, mai bine nu-i cerem ospătarului să ne pună la pachet, nici măcar pentru câinele sau pisica de acasă.

Este o economie inutilă și cu siguranță animalele de companie de acasă, la care ținem atât de mult, nu știu că am fost la restaurant fără ele, deci sigur nu se vor supăra pe noi.” -paragraf preluat din Codul Bunelor Maniere Astăzi

P.2. Sosurile.

Codul ne recomandă să nu punem sosurile pe friptura, dar nici pe piure, orez sau alte garnituri (macaroane, sote de legume, etc) deoarece este inestetic. Se pun in farfurie (sau într-un recipient mic) și se introduc bucățile de carne tăiate pe rând.”- Paragraf preluat din Codul Bunelor Maniere Astăzi.

P.S. Acest video face parte dintr-o serie de Reels, din care vom învăța împreună, lucruri elementare despre cum să adoptăm un comportament potrivit în societate. Pe unele le cunoaștem deja, însă pe altele le vom descoperi, tot împreună, pe parcursul acestor episoade, sper eu folositoare și de implementat într-o societate cât mai civilizată. #reels”

Adelina Pestrițu a stârnit un sentiment mai mult sau mai puțin diferit în fiecare om care i-a vizionat episodul 59 din seria „Moda Bunelor Maniere”. Unii cititori au susținut-o, iar alții consideră că influenceriță încurajează risipa. Printre persoanele care i-au lăsat un comentariu la video se numără și Christina Ich, care i-a transmis brunetei mesajul: „Cu tot respectul, dar nu cred că face cineva asta”, însoțit de emoticoane care râd cu lacrimi.

„Nu știu ce să zic despre prima...este totuși risipă. De ce să se arunce, dacă e ceva ce e întreg și pot duce acasă? În Italia, de exemplu, multe restaurante/pizzerii întreabă dacă dorești să duci acasă și au cutii doar pentru așa ceva. Mai ales când ești cu copiii și nu s-au atins de mâncare ca mai apoi acasă să ceară...”

„Pfaaa, când eram mică mama îmi aducea tort în șervețel de la nunți”

„Ce spune codul? Că trebuie să lași mâncarea bună să o arunce oamenii fără minte sau cum? Mai bine o iau acasă!!”

„Pffff, sper că nu sunt singura pofticioasă care ia ce rămâne la pachet”

„Viața e prea scurtă să o trăiești stresat cu reguli impuse...îmi fac regulile singură cu bun simț și aleg să trăiesc liberă...obositoare și deprimante sunt chestiile pe care le faci că așa trebuie...”

„Codul e cod...dar greu când ai trei căței acasă și un copil de trei ani care nu vrea să lase nimic în farfurie”

„Ohooo de câte ori am plecat cu pachețel”

„Decât să te uiți lung după friptură și să îți pară rău că o părăsești, mai bine o iei la pachet”

„Codul din 2022 spune: aș dori o caserolă, se poate?, șervețelele au rămas în urmă”

„A văzut cineva cu câtă jale se uita cum lasă mâncare acolo și pleacă?”

„Da, este urât să le bagi în șervețel, dar putem ruga ospătarul să le pună la pachet”

