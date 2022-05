Celia a dat vestea cea mare, la trei luni de când a devenit mamă pentru a doua oară: „Un nou membru al familiei”

In articol:

Celia este în culmea fericirii! Cunoscuta artistă este deja mamă a doi copii, respectiv o fetiță și un băiețel, iar recent, vedeta și-a anunțat urmăritorii din mediul online că un nou membru și-a făcut apariția, așa că familia ei s-a mărit.

Bineînțeles, cântăreața a postat numeroase poze în mediul online, pentru a împărtăși totul cu fanii săi, care o urmăresc pe rețelele de socializare. Iată despre ce este vorba!

Noul membru al familiei se numește Maxy

Celia este în al nouălea cer! Artista este mămica mândră a doi copii, iar recent, aceasta a devenit și stăpâna unui animăluț de companie, mai precis un câine, căruia i-a pus numele Maxy. Fericită nevoie de mare, vedeta a postat numeroase fotografii în mediul online, pentru a împărtăși bucuria cu admiratorii ei de pe rețelele de socializare.

De asemenea, pe Instagram, Celia a dezvăluit că singurul puiuț, Maxy, va fi extrem de răsfățat, fiind convinsă că cei doi copii ai ei vor avea mare grijă de animalul de companie.

"Noul membru al familiei noastre. Maxy! Un singur puiuț, dar va fi cel mai răsfățat." , este mesajul postat de Celia.

Maxy, noul animal de companie al familiei Celiei [Sursa foto: Instagram]

Câte kilograme a slăbit Celia, după ce a adus-o pe lume pe fiica sa

Celia a adus-o pe lume pe fiica sa, Sara Maria, în urmă cu trei luni, iar atunci când micuța ei avea doar o lună, cântăreața a făcut o serie de declarații despre kilogramele pe care a reușit să le dea jos, fiind bucuroasă că slăbise aproximativ 11 kilograme, la vremea aceea.

”Eu am reușit să slăbesc, bănuiesc că toata apa din organism plus ce a fost bebeluș așa, 11 kilograme, dar e adevărat că am avut 21 de kilograme, deci mai am 10 kilograme de dat jos, dar cu siguranță o voi face în timp, momentan ne axăm să avem suficient lăptic, să fim suficient de relaxate’’ , a mărturisit Celia, în cadrul unei emisiuni TV.

Celia și fiica ei, Sara Maria [Sursa foto: Instagram]