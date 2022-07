Celia a pierdut zeci de mii de euro dintr-un foc, însă la final s-a bucurat. Nu mulți o vor înțelege, dar motivul ascunde ceva și mai uimitor: „Mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai luat"

In articol:

Celia este una dintre cele mai discrete artiste din showbizul autohton. Cântăreața s-a ferit mereu de scandaluri și de gurile oamenilor răi.

Mai mult decât atât, în momentul în care a decis să-și întemeieze o familie aceasta a devenit o persoană foarte privată, iar acum se bucură de cei doi copii ai săi.

Însă artista nu a avut un parcurs lin în viața. Celia a întâmpinat și greutăți. Vedeta a trebuit să facă sacrificii și compromisuri pentru a fi acum împlinită alături de oamenii dragi sufletului său.

Chiar dacă are o viață destul de privată, Celia este încă activă pe Instgram, unde postează des fotografii cu familia ei. Artista a strâns în jurul ei o comunitate frumoasă, așa că Celia a simțit că poate să-și deschidă sufletul.

Celia a pierdut zeci de mii de euro. [Sursa foto: Instagram]

Celia a pierdut zeci de mii de euro, dar nu regretă nimic

În cea mai recentă postare de pe Instagram, Celia a spus că a pierdut foarte mulți bani, dar că nu regretă acest lucru.

„Am pierdut multe la viața mea, însă nu se compară nici o pierdere cu ceea ce am câștigat! Iar când mă rog spun: dă-mi Doamne câte pierderi de bani e necesar, încât să nu pierd ceea ce iubesc mai mult. Așa că atunci când am pierdut zeci de mii de euro și chiar mai mult, uneori pentru că am crezut că oamenii sunt de cuvânt sau alte ori pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, am trecut peste pierderi”, a scris artista pe contul său de Instagram.

Așa cum era de așteptat, mulți oameni nu au înțeles cum poate artista să vorbească cu atâta nonșalanță despre pierderea unor sume mari de bani. Celia a explicat însă de ce pentru ea lucrurile materiale nu contează.

Pentru Celia, cel mai important lucru din lume este familia ei. [Sursa foto: Instagram]

Celia, lecție de viață. Artista și-a deschis inima și a spus ce e cel mai important pentru ea

În ultima sa postare de pe contul ei de Instagram, Celia a făcut mai multe dezvăluiri despre viața ei. După ce a scris că a pierdut sume importante de bani, Celia a explicat și de ce nu a fost afectată de aceste evenimente neplăcute.

Celia a spus clar și răspicat că, pentru ea, nimic nu poate să fie mai important decât familia. De asemenea, aceasta spune că nu merită ca oamenii să fie dezamăgiți de pierderile materiale.

„Am trecut peste pierderi privindu-mi familia și spunând: Mulțumesc, Doamne, pentru ce mi-ai luat pentru că mult mi-ai dat! De ce să plângi pentru muncă, avere, pierderi mari de bani. N-ai da oare totul ca să ai familia sănătoasă lângă tine?”, a mai scris artista pe Instagram.

Celia dă o adevărată lecție de viață. Aceasta a demonstrat că familia este cel mai important lucru din viața ei și că, mulțumită oamenilor dragi pe care îi are în jurul său poate să depășească orice obstacol.