Celia, cu câteva zile înainte de naștere! "Am presiune puternică, dureri de oase!” Săptămâna viitoare ar trebui să nască

In articol:

Momente grele pentru Celia, artista se confruntă cu probleme de sănătate, cu câteva zile înainte de momentul nașterii. Cântăreața se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil, iar ultimele zile sunt foarte dificile.

Cu ce probleme se confruntă Celia?

Artista a dezvăluit totul atât pe pagina sa de Instagram, cât și în cadrul unei emisuni TV, iar fanii au început să se îngrijoreze, pentru starea ei de sănătate.

Celia [Sursa foto: Facebook]

Doar câteva zile o despart pe Celia să-și strângă copilașul în brațe. Se pare că ultimele zile sunt cele mai grele pentru vedetă, care se confruntă cu probleme grave de sănătate. În cadrul unui emisiuni TV, artista a dezvăluit, cu lux de amănunte, care sunt simptomele ei și ce semtimente o încearcă în această perioadă.

În cele nouă luni de sarcină, Celia a acumulat 20 de kilograme. Aceasta suține că resimte fiecare efort pe care îl face în această perioadă. Artista a mai mărturist că are dureri de oase și simte o presiune la fiecare pas. Totuși, pentru o mamă nimic nu este prea greu, iar Celia visează doar la momentul în care îți va strânge bebelușul la piept.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Rică Răducanu..- bzi.ro

Citeste si: Celia și soțul ei au decis! Ce nume va purta fetița lor?

„Aceste zile sunt epuizante pentru că burtica mea este foarte mare și dorm foarte, foarte greu, mă mișc greu, am dureri, presiune... ușor nu este. Majoritatea graviduțelor știu că ultima săptămână e cea mai grea, dar gândul că mai este doar o săptămână mă încântă și îmi dă putere.(...) Acum am presiune puternică, dureri de oase și pe lângă asta au fost din urmă multe care au pus presiune pe mine, dar cred că vine o binecuvântare mare”, a a declarat Celia, pentru un post de televiziune.

Celia:"Săptămâna viitoare pe vremea aceasta ar trebui să am prințesa în brațe!"

Celia [Sursa foto: Facebook]

Gândul că, în câteva zile, își va ține fetița în brațe o face pe Celia să uite de toate problemele și obstacolele prin care trece în acest moment. Artista recunoaște că este foarte emoționată și că abia așteptă să aducă pe lume acest copil, având în vedere că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit din tot sufletul să aibă acest copilaș.

Citeste si: Celia, probleme de sănătate cu câteva zile înainte de naștere! “Sunt niște dureri destul de puternice”

„Săptămâna viitoare pe vremea aceasta ar trebui să am prințesa în brațe.(...) Emoțiile sunt foarte mari și încă mă copleșesc. Încă nu îmi vine să cred că am ajuns până în etapa asta a sarcinii. Ne-am dorit foarte mult acest copil și am întâmpinat foarte multe greutăți. Mă simt binecuvântată și abia aștept s-o aduc acasă” a mai spus artista, în cadrul emisiunii.