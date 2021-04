Celia, în stare gravă după ce s-a infectat cu noul coronavirus! Dezvăluiri șocante: „A fost un coșmar...”

In articol:

Virusul SARS-CoV-2 nu își alege victimele, iar oricine intră în contact cu o persoană infectată poate dezvolta o formă mai puțin sau mai mult gravă. Celia se numără printre vedetele din România care au fost infectate cu noul coronavirus, dar care au reușit să scape cu bine.

Celebra cântăreață s-a temut pentur viața ei și a familiei. Deoarece starea ei de sănătate s-a agravat după infectare, vedeta a fost internată în stare gravă la Spitalul din Deva, secția Infecțioase.

Părinții Celiei au fost și ei infectați cu noul coronavirus, iar vedeta s-a temut pentru viața mamei sale, care a avut nevoie de internare. Printr-un mesaj emoționant postat pe pagina ei de Instagram, cântăreața le-a dezvăluit fanilor ei că a trecut printr-o perioadă dificilă, în care a crezut că mama ei va pierde lupta cu boala. Ea a adăugat, în secțiunea de comentarii, că starea ei de sănătate este bună în momentul de față, însî părinții ei mai au nevoie de recuperare.

„Experiența “COVID-19 “ a fost un coșmar pentru mine/noi. Totuși n-am cuvinte să mulțumesc Lui Dumnezeu ca a îngăduit să ne mai avem unii pe alții, să rămână și mama langă noi. Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu știu cum le voi putea mulțumi, însă îi voi purta în rugăciuni. Am fost internați mai bine de 2 săptamani în Spitalul din Deva, secția Infecțioase și știu că nimic nu a fost întâmplator. Oamenii de acolo pur si simplu ne-au dat putere si ne-au sters lacrimile....”, a povestit Celia pe pagina sa de Instagram.

Celia, cerută a doua oară de soție! Ce surpriză i-a pregătit soțul ei

Celia este căsătorită de 8 ani de zile cu Ardeli Ancuța, alături de care are un băiețel, pe nume Angelo Ioan. În urmă cu mai bine de un an, cântăreața a avut parte de o surpriză din partea soțului ei, în timp ce se aflau la o nuntă în India.

Vedeta a fost cerută de soție... pentru a doua oară.

„Am plecat în India pentru nunta unor prieteni, pentru mine a fost prima dată, ne-am simțit minunat acolo! Prietenii noștri ne-au pregătit haine tradiționale, am petrecut în stilul lor, am fost fascinată de tot. Am văzut doar partea frumoasă a acelor locuri minunate, am fost înconjurată de oameni minunați și mi-am umplut sufletul cu amintiri minunate!

Am vizitat Taj Mahal și am avut bucuria să fiu cerută din nou în căsătorie! Eram fascinată de acel loc și de povestea lui. El fiind construit în numele iubirii! I-am spus soțului că mi-as fi dorit să fiu cerută în căsătorie într-un loc ca acesta și el s-a gândit să o facă din nou!:) Anul acesta împlinim 7 ani de căsătorie așa că legământul a fost făcut din nou chiar la una din cele 7 minuni ale lumii ❤", a declarat Celia.