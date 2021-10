Celia s-a temut să nu piardă din nou sarcina. Declarații emoționante ale solistei, la 5 luni de când a aflat că va deveni din nou mamă: "Îmi era frică să mă bucur"

In articol:

Celia s-a confruntat cu momente dureroase până când a putut să-și îndeplinească visul de a deveni din nou mamă. Artista a pierdut două sarcini în trecut, așa că a fost destul de rezervată în a face marele anunț.

Totuși, solista a făcut recent câteva declarații despre bebeluș și despre restricțiile cu care s-a confruntat atunci când a aflat vestea mult așteptată.

"Mi-era frică să mă bucur"

Celia a recunoscut că a simțit o bucurie imensă în momentul în care a aflat că este însărcinată și că familia avea să i se mărească, însă nu a dorit să împărtășească public vestea cea mare până nu a fost sigură că totul este în regulă.

Celia și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, vedeta a precizat că la început i-a fost frică să se bucure, din teama de a nu pierde iarăși copilul, exact cum i s-a întâmplat în trecut: "Am avut ceva interdicții la început, având în vedere faptul că eu am mai pierdut sarcini, dar domnul doctor a spus: 'Te rog să te consideri o mămică cu o sarcină sănătoasă'. Știa că mă gândesc și știe că mi-a fost teamă o perioadă și încercam să mă bucur, dar mi-era frică să mă bucur. Pierdusem deja două sarcini (…) Am mai avut două intervenții pe uter.", a povestit Celia, în cadrul unei emisiuni tv.

Celia, alături de soțul și fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Celia a fost însărcinată cu o fetiță în trecut

În urmă cu trei ani Celia trecea printr-o adevărată traumă, după ce avea să piardă o sarcină mult dorită.

Artista și soțul ei așteptau la acea vreme o fetiță, însă visul de a deveni părinți li s-a năruit brusc:

Acest copil a venit într-un moment greu pentru soțul meu, atunci când el și-a pierdut tatăl, dar nu știu de ce s-a răzgândit (n.r.- copilul) și s-a gândit că trebuie să meargă într-o lume mai bună. În prima lună (n.r.- de la pierderea sarcinii) mi-a fost extraordinar de greu și am plecat în Australia. Nu aș fi putut să rămân aici. Sunt convinsă că am o armată de îngeri care mă protejează de sus. Mă gândesc că poate Dumnezeu m-a protejat. Dacă la examenul acela morfologic aș fi aflat că are o problemă (n.r.- copilul), eu nu aș fi putut să fac un avort.", declara Celia pe atunci, pentru Wowbiz.ro.