Cesur Durak, renumitul specialist în nutriție, invitatul special al celebrei actrițe Kira Reed! „Am vorbit tuturor despre România, pentru că eu locuiesc aici”

Cesur Durak este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în nutriție, iar prin cabinetul său au trecut oameni din toate părțile globului, înclusiv vedete din România și nu numai.

Recent, acesta s-a împrietenit cu celebra actriță Kira Reed, care l-a invitat recent la ziua ei de naștere, dar și la premierea filmului ei, "Love on The Rock Movie".

Acolo, Cesur Durak a fost un invitat de onoare, iar mulți actori de renume internațional și-au dorit să schimbe câteva vorbe cu el și să afle din tainele nutriției. Astfel, acesta ne-a reprezentat țara cât a fost în America și i-a invitat pe aceștia să vină în România.

Cesur Durak [Sursa foto: Captură video ]

Cesur Durak: Mi-am invitat prietenii să vină în România, dar și în Turcia, să fie invitații noștri și să urmeze un detox cu noi. Dar, după cum știți deja, ea are deja un stil de viață sănătos. Mănâncă sănătos, de aceea este frumoas și tonifiată.

Cesur Durak (către David A. R. White): A fost o mare plăcere pentru mine să fiu aici, la premiera filmului tău. A fost grozav. Trebuie să vii odată în România.

David A. R. White: Stii ce? Voi urma sfatul tău și voi veni în România.

Cesur Durak și Kira Reed [Sursa foto: Captură video ]

Cesur Durak, supranumit „Ambasador al României” de câtre fani

Invitat în emisiunea Teo Show pentru a povesti cu lux de amănunte întreaga experiență trăită la Hollywood, Cesur Durak spune că s-a simțit măgulit când a văzut că oamenii l-au supranumit „Ambasador al României”, după ce a ridicat țara la loc de cinste în America.

Teo: Stii ce spune lumea? Că ai fost un ambasador cultural al României acolo si ai reprezentat în egală măsură Turcia și România și mi se pare foarte generos din partea ta, pentru că puteai să vorbești doar despre Turcia.

Cesur Durak: Când am fost la Hollywood, la prietenii mei, Kira Reed a venit la mine și eu nu stiam cine e. Apoi am devenit prieteni, vorbim. Apoi m-a invitat la premiera filmului, dar am fost pentru prietena mea. Eu lucrez în România, i-am spus, si au venit multe persoane care voiau numărul meu și să vorbească cu mine. Am vorbit tuturor despre România, pentru că eu locuiesc aici. (...) Tara in care te-ai născut si tara in care muncesti sunt amândouă importante. Niciodată să nu vorbesti de rău una dintre ele. Sunt 20 de ani de când muncesc cu românii. Mă simt mândru când oamenii mă numesc ambasador al Româniai cumva. După ce am publicat videoclipurile cu vedetele de la Hollywood, citesc multe comentarii din România, de la oameni care spun că am fost ca un ambasador. Mă face foarte fericit.

Cesur Durak, despre momentul în care va lansa un program de detoxifiere în România

Scopul lui Cesur Durak este să ajute cât mai mulți oameni să se ghideze după un stil de viață sănătos și corect. Metodele lui sunt unice, iar sfaturile sale au ajutat sute de mii de oameni din toate colțurile lumii. Specialistul în nutriție vine cu vești bune și dezvăluie că în curând va lansa și un program de detoxifiere în țara noastră, căci nutriția nu pare să fie punctul forte al românilor.

„M-au întrebat mulți când lansez un progam de detoxifiere în România. O voi face cât mai curând. Nu sunt multe programe despre mâncarea sănătoasă în televiziune. Am multi prieteni români cunoscuți, asta mă ajută. Așa ajungem si la mai multe peroane si îi facem atenti la sănătate. Esti ceea ce mănânci.

După detox, am multe obiective. Acum patru ani am intrat în alt domeniu, despre sănătate. Detoxifierea este mai multe pentru a preveni. Multi din România îmi spun că au prieteni bolnavi și ma intreaba la ce medic sau spital să meargă. Pentru asta am deschis o altă campanie acum patru ani, pentru a ajuta oamenii să ajungă la medicul corect”, a mai povestit Cesur Durak la Teo Show.