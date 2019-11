Cezaru Ouatu și iubita make-up artist, Andreea Vilău, s-au despărțit în mare secret.

Contratenorul Cezar Ouatu și Andreea Vilău nu mai formează un cuplu, iar artistul s-a cuplat deja cu o altă femeie, Simona Iacob, creatoare de modă. Ouatu a făcut primele declarații despre noua lui relație.

Cezar Ouatu s-a despărțit de iubita make-up artist și s-a cuplat cu altă femeie, tot celebră: "Am dreptul să fiu fericit"

Cezar și Andreea s-au despărțit definitiv după ce în trecut își mai spuseseră la un moment dat adio, dar s-au împăcat pentru o scurtă perioadă de timp, iar el o și ceruse de nevastă.

"Am dreptul să fiu fericit şi cu asta am spus tot ceea ce însemn eu în momentul de faţă din punct de vedere sufletesc. Toţi greşim, nu suntem perfecţi. Andreea a trecut peste, dar eu am fost cel care a insistat şi și-a dorit din plin relaţia, am cerut-o în căsătorie. Nu a funcţionat relaţia, nu am avut un schimb afectiv pe care mi l-aş fi dorit. Femeia trebuie să aibă grijă de bărbatul ei. Eu sunt stimulat de un ceai la final de zi, ceea ce nu s-a întâmplat", a declarat cântărețul Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat România la Eurovision în 2013.