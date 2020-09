Astazi insa, botezul este un pic ca o nunta, un eveniment special in care totul trebuie sa fie perfect, organizat si minunat. Pe scurt, botezul este mult mai mult decat o mica ceremonie! Pentru fiecare parinte, botezul este momentul crestinarii bebelusului, dar si al prezentarii oficiale a noului membru in randul rudelor si prietenilor. Este o ocazie festiva realizata pentru a-l intampina pe nou-venit, in stil grandios. Din acest motiv, evenimentul trebuie organizat in fiecare detaliu si nimic nu trebuie sa scape de ochiul atent al parintilor. Pentru a face toate acestea in cel mai bun mod posibil, este important sa faci o lista pentru a organiza botezul intr-un mod perfect. Biserica si data, alegerea nasei si nasului, invitatiile si ce torturi botez poti alege - reprezinta o multitudine de lucruri, intalniri si date de planificat care te pot da peste cap. Dar nu intra in panica! Cu sfaturile potrivite, organizarea botezului va fi o placere.

Data si ceremonia - Nu exista botez fara o data stabilita de comun acord cu preotul care va sarbatori ritul, deci acesta este primul lucru de facut. In general, datele sunt stabilite de Biserica din zona in care locuiesti. Cu toate acestea, exista unii preoti care accepta ceremonii si daca nu esti din zona respectiva. Odata stabilita data, va trebui sa te gandesti la un cuplu care sa reprezinte nasii, asta daca nu i-ai ales din timp deja.

Imbracamintea pentru copil si parinti - Nu exista un cod vestimentar special pentru acest tip de ceremonie, dar eleganta, chiar casual, este intotdeauna recomandata. Poti spune “da” hainelor formale, atat pentru mama, cat si pentru tata, dar si blugilor si jachetei pentru barbati si costumului pentru femei, dar spune un “nu” absolut adidasilor, chiar daca sunt in ultimul trend. Fiica sau fiul tau poate purta in schimb o rochie sau un costum, poate cu vesta, papion. Ceea ce nu ar trebui sa lipseasca niciodata sunt sosetele si pantofii, chiar daca bebelusii au doar cateva luni. Un lucru frumos pe care toata familia il poate face este sa fie in ton cu protagonistul botezului, in culori sau pur si simplu cu un detaliu.

Marturiile- Cele clasice si, de asemenea, cele inedite sunt intotdeauna o garantie a succesului petrecerii de botez, fiind o amintire a acestei zile speciale.

Invitatii - Invitatiile sunt o necesitate pentru acest tip de eveniment. Fie ca sunt clasice sau moderne, este intotdeauna recomandabil sa le trimiti din timp pentru a evita surprize neplacute.

Locatia- Acesta este cel mai important punct din lista. Intregul eveniment depinde de acest lucru (sau aproape). Cu lista de invitati in mana, trebuie sa alegi locatia ideala pentru organizarea receptiei. Daca numarul oaspetilor este mic, poti opta pentru clasica cina la restaurant, cu un meniu convenit in prealabil. Daca, pe de alta parte, ai la dispozitie o gradina, poti lua in considerare organizarea unui bufet la domiciliu. Solutia ideala ramane sa alegi o locatie, in interior sau in aer liber, in functie de anotimp.

Decoratiuni - Nu exista nicio ceremonie daca nu exista decoratiuni. Dar ai grija sa nu exagerezi. La acest tip de eveniment, masura este totul, chiar si in decoratiuni. La biserica poti infrumuseta altarul cu cateva aranjamente florale. In ceea ce priveste locul pentru petrecere, poti avea aranjamente florale pentru a fi asezate pe mese. Poti alege si cateva baloane, dar nu prea multe pentru a nu face ca totul sa para o petrecere aniversara.

Tort - Ultimul insa nu cel din urma, tortul este unul din cele mai importante elemente. Dupa orice eveniment special, vei vedea ca impresiile invitatilor sunt adesea despre tort. Lasa loc ideilor si creativitatii. Iti sugeram sa alegi o cofetaria profesionista, cu traditie, precum Carina’s Sweets. Aici vei avea la dispozitie o gama variata de torturi din care sa alegi. Indiferent daca iubesti sau nu deserturile, nu exista o ceremonie care se respecta, care sa nu se incheie cu un tort frumos, dar mai presus de toate bun!

Tortul de botez poate avea diferite forme si tematici, sau poate contine papusele sau alte „obiecte” comestibile: daca te bazezi pe experti, vei obtine cu siguranta un succes! Important este sa fie trecut si numele copilului, pentru ca este tortul lui!

Daca nu ai chef sa abordezi un astfel de design al torturilor, exista multe alte solutii: poti comanda modele realizate cu glazura si crema sau, de exemplu, o multitudine de flori comestibile. Pe langa tort, poti opta pentru un candy bar, unde sa se regaseasca o multitudine de cupcakes, sau multe prajituri mici in forma de litera, care alcatuiesc numele bebelusului tau.

Mai poti alege un tort cu simboluri copilaresti: carucioare, suzete, biberoane ... exista multe obiecte care ne amintesc de un nou-nascut si, prin urmare, pot fi prezente pe tort. Te poti concentra si pe simboluri conectate in mod obisnuit la lumea baietilor, cum ar fi masinile sau o minge, sau la forme mai feminine, pentru fetite, cum ar fi curcubeele sau stelele.

Cat despre culori, albul este simbolul puritatii, legat de botez. Insa se poate face o distinctie clara intre tortul unui baietel, care poate fi colorat in albastru sau bleu, sau tortul unei fetite, care poate avea nuante de roz, fucsia si violet.

Daca lista ta a bifat toate cele de mai sus, inclusiv tortul de la Carina’s Sweets pe care sa il oferi inivtatilor, atunci esti gata de botez!