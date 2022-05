In articol:

Asia Express 2022, sezonul cinci, și-a dezvăluit cei 18 participanți. Vezi cine sunt Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru de la America Express 2022!

Cine sunt Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru de la America Express 2022

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează una dintre echipele care participă la America Express 2022. Cei doi formează unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri din showbiz și sunt încântați că vor trăi marea experiență împreună. De altfel, Cătălin Scărlătescu a postat și un mesaj în mediul online în care anunță urmăritorii marea surpriză: „De când l-am văzut pe @chef.sorinbontea.official în costum de flamingo, mi-am dat seama că experiența @asiaexpressromania se întâmplă o singură dată în viață! 😂

Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. @doina.teodoru spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!

@asiaexpressromania … venim!!! 💜”, au fost cuvintele sale.

Cine sunt Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru de la America Express 2022 [Sursa foto: Facebook Cătălin Scărlătescu]

Cătălin Scărlătescu are 49 de ani și se numără printre marii chefi bucătari ai României. Acesta are propria afacere, iar de-a lungul timpului a fost jurat în cadrul mai multor show-uri culinare precum: „Master Chef”, „Chefi la Cuțite” și „Chefi fără limite”. Iubita lui, Doina Teodoru are 32 de ani și este o talentată actriță care a intrat în atenția presei odată cu participarea la emisiunea iUmor, unde a și câștigat un sezon.

Astfel, Doina a fost cooptată de către juratul Mihai Bendeac în proiectul său, „Băieți de oraș”. Acolo, Doina a avut rolul unei moldovence focoase, pe nume Renata.

Deși îi despart 17 ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt fericiți și împliniți, astfel că, la începutul relației lor, marele chef bucătar a declarat potrivit click.ro: „Este o relație specială și frumoasă... Și așa vreau să rămână”.

Cine sunt concurenții America Express- Drumul Aurului 2022

Antena 1 a anunțat cele nouă perechi de vedete care pleacă pe Drumul Aurului. Astfel, perechile de vedete care au spus „da” la marea aventură sunt: Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, cântărețele Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Puya și soția lui Melinda, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam „Tequila”, celebru creator de conținut și mama ei, Mihaela.

Asia Express sezonul cinci aduce schimbări importante

Asia Express schimbă continentul și devine America Express. Emisiunea ajunsă la sezonul cu numărul cinci este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană cu același nume care a fost creată în anul 2004.

Astfel, în noul sezon, cel cu numărul cinci, show-ul produs de Mona Segall va deveni America Express, anunță Antena 1. Noul sezon poartă numele de „Drumul Aurului” și va duce 9 echipe de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează 7.000 de kilometri. Paginamedia.ro notează că după italieni, Antena 1 este a doua televiziune din lume care porneşte pe acest traseu.

„Vedetele noului sezon pornesc pe urmele conquistadorilor şi urmează să descopere culorile şi condimentele din Mexic, să exploreze templele din Guatemala şi să descifreze misterele din Columbia. Regulile sunt deja bine cunoscute: au la dispoziţie un dolar pe zi, trebuie să își găsească singuri mâncare, cazare şi transport, să treacă peste barierele culturale, peste cele lingvistice, să iasă din zona de confort şi să îşi depășească limitele fizice şi psihice pentru a ajunge la amuleta supremă de 30.000 de Euro, marele premiu de la finalul cursei”, au scris cei de la a1.ro.

