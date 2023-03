Chef încheiat cu scandal în județul Iași. După ce s-ar fi făcut turtă la ziua primarului, un consilier local s-a urcat la volan: „Nu mă luați la 11 metri”

In articol:

Aniversarea primarului Stanciu Ghiorghe din comuna Prisăcani s-a transformat într-o zi neagră pentru unul dintre consilierii locali.

Alesul local a petrecut alături de edil și de ceilalți invitați, după care s-a urcat nestingherit la volan, chiar dacă aburii alcoolului își făceau din plin simțită prezența.

Primarul spune că de fapt consilierul s-ar fi îmbătat la ziua fostului edil

După ce s-a urcat băut la volan și a fost reperat de oamenii legii, consilierul local s-a supărat extrem de tare pentru că, chipurile, edilul l-ar fi turnat la organele competente.

„Mai tare ca mine. Primarul(Stanciu Ghiorghe) a consumat băutură din paharele care se aflau pe masă și m-a pus pe mine ca să ies aici, să mă dea pe mine în față la poliție. Am sărbătorit ziua lui de naștere. Nu mă luați la 11 metri. Am fost acolo și i-am găsit acolo. Ei serveau fiecare, eu am avut altă treabă și m-am dus pentru ei și ei mi-au dat mie(băutură). Și eu m-am dus de acolo până acasă, 200 de metri, nici 200 de metri”, a povestit consilierul, pentru bzi.ro.

Pe de altă parte, edilul îl contrazice pe alesul local și spune că nu el a oferit băutură colegilor, ci i-ar fi servit doar cu pizza și suc cu

ocazia aniversării sale. Mai mult decât atât, primarul dă vina în totalitate pe consilier și îl acuză că a venit direct beat în instituție.

„Domnul consilier a venit băut la primărie de la ziua fostului primar, pus pe scandal. Eu mi-am servit colegii cu suc si pizza”, a spus Ghiorghe Stanciu, primarul comunei Prisăcani, pentru sursa citată anterior.

În momentul în care a fost testat de către polițiști, consilierul avea o alcoolemie de peste 1 la mie, așa că acum acesta ar putea avea probleme serioase cu legea.

Alesul local a fost prins pe picior greșit de către oamenii legii de la rutieră. [Sursa foto: Captură foto - bzi.ro.]

