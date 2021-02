Chef Sorin Bontea, declarații sincere despre neajunsurile din copilărie: „Suntem patru frați. Am muncit din greu și condiții grele”

In articol:

Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai celebri bucătari din România. Are o carieră de sucees, este iubit de români și nu o duce deloc rău din punct de vedere financiar. Puțin sunt, însă, cei care știu că viața lui nu a fost tot timpul ușoară.

Chef Sorin Bontea mai are trei frați și a recunoscut deschis că nu a trăit în lux, însă a muncit din greu pentru a-și

construi un drum în viață și pentru a ajunge unde este acum.

”N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată. Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri. Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice”, a declarat Sorin Bontea.

Chef Sorin Bontea, în tinerețe[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Fost concurent de la Chefi la cuţite, acuzaţii grave pentru angajaţii unui spital, după ce mama lui a murit de COVID-19- bzi.ro

Chef Sorin Bontea, optimist tot timpul

Deși nu a avut totul în copilărie, chef Sorin Bontea a fost tot timpul optimist și nu i-a invidiat pe cei mai norocoși

decât el. În schimb, s-a bucurat de ce i-a oferit viața și a făcut în așa fel încât să-și depășească condiția și să ajungp acolo unde și-a propus.

Citeste si: Un fost concurent la ”Chefi la cuțite” acuză angajații unui spital că au furat inelele de aur ale mamei sale moarte de COVID-19! Mihai Constandache: ”Nu va rămâne așa”

Citeste si: Povestea lui Zanni, puștiul părăsit de mamă din gașca lui Alex Velea. El i-a înlocuit pe Mario și Lino: „E așa cum îmi doresc eu”

Citeste si: S-a aflat! Ce face Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, cu premiul de 30.000 de euro. Este pus pe cheltuit

”Întotdeauna, am avut, nu am avut, așa și? Am avut? Doamne ajută! Pe genul ăsta! Nu am fost niciodată așa, dacă are sau n-are celălalt sau de ce muncesc și nu muncesc altceva. Dacă ăsta sunt și asta se întâmplă, ce să fac altfel? Nu am făcut niciodată un capăt de țară dacă nu se întâmplă”, a mai declarat Chef Sorin Bontea de

Distribuie pe:







la C hefi la cuțite.