”Chiar ăsta este adevărul” Claudia Puican, prima reacție după ce s-a spus că este însărcinată. Îl va face sau nu tată pe Armin Nicoară?

De ceva vreme se tot zvonește că marea dorință a Claudiei Puican și a lui Armin Nicoară este pe cale să se îndeplinească, căci artista ar fi însărcinată pentru prima dată.

Zvonurile au tot circulat și fanii s-au tot întrebat dacă sunt sau nu adevărate, mai ales că saxofonistul, în prima reacție pe acest subiect, nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informația.

Claudia Puican își dorește un copil

Astfel că acum a luat cuvântul Claudia Puican, cea care a și făcut lumină în acest caz. Blonda a spus tare și răspicat că nu, zvonurile apărute nu sunt adevărate, deci nu este însărcinată.

Totul, subliniază ea, ar fi pornit de la o ținută care nu o avantajează și astfel s-a presupus că este deja însărcinată.

Însă, a ținut cântăreața să specifice, deși la acest moment nu poartă un copil pântec, ea își dorește foarte mult să devină mamă și speră ca acest mare vis să i se îndeplinească cât mai curând.

Iar dacă și când va fi cazul, Claudia Puican promite că va face marele anunț în mod public, conștientă fiind câți fani își doresc să fie la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

Claudia Puican, prima reacție după ce s-a spus că este însărcinată [Sursa foto: Facebook]

„Adevărul este că nu sunt însărcinată, ca să fie toată lumea înțeleasă, dar ne gândim să facem un copil. Probabil, toată lumea se așteaptă să vină această sarcină, acest copil, iar oamenii dacă mă văd un pic balonată sau am o rochie care nu mă avantajează… gata, spun că sunt însărcinată. Am zis că îmi doresc și asta știa toată lumea că de un an, chiar doi, noi ne dorim să facem un copil. Chiar ăsta este adevărul. Dacă avem vestea cea mare, sunteți primii care o să aflați, dar deocamdată nu sunt însărcinată”, a spus Claudia Puican, la un post de televiziune.

Și nu doar ea își dorește că sarcina să se întâmple cât mai rapid, ci și Armin Nicoară . Saxofonistul se visează tată de băiat sau chiar de gemeni și speră că atunci când va face nunta cea mare să aibă loc și botezul.

„Eu, din tot sufletul, îmi doresc băiat, să ducă mai departe tradiția, moștenirea, să moștenească talentul meu(...) Sperăm să facem botezul cu nunta aia mare și, dacă dă Domnul, 2 în 1”, a completat Armin Nicoară.