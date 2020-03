Chiftelele saracului. Reteta simpla de chiftele cu cartofi si varza murata care ii apartine celebrului Mircea Dinescu. Cum se pregatesc chiftelele saracului.

Mircea Dinescu a pregatit aceste chiftele in emisiunea lui, Politica si delicateturi, in editia in care a avut-o invitata de onoare pe Loredana Groza. Celebrul scriitor si om de televiziune a facut o reteta careia i-a dat numele "Chiftelele saracului pe gustul bogatului".

Chiftelele saracului. Reteta senzationala a lui Mircea Dinescu: chiftele cu cartofi si varza murata

Ingrediente pentru chiftele:

- o jumatate de kilogram de cartofi fierti (aproximativ 3 cartofi fierti)

- un ou

- un galbenus de ou

- 200 grame varza murata (o varza murata tocata fin)

- 3 catei de usturoi facuti mujdei

- ulei

- faina

- piper

- coriandru

- busuioc

Mod de preparare chiftelele saracului:

Cartofii fierti se zdrobesc cu mana sau cu ajutorul unei furculite. Un ou intreg si galbenusul de la al doilea ou se bat bine.

Se amesteca bine varza murata tocata marunt cu cartofii fierti zdrobiti. Se adauga in castron si ouale batute, mujdeiul de usturoi, se condimenteaza dupa gust si se formeaza in mana chiftele de dimensiune potrivita.

Chiftelele saracului pe gustul bogatului se prajesc apoi in baie de ulei pana cand se gatesc pe ambele parti si capata o culoare aramie.