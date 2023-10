Chinul nu se sfârșește pentru Adda! În ce stare se află acum artista, după luni întregi de tratamente. Nu a scăpat încă de boala cumplită: "Mai am de făcut încă trei luni de injecții, în primăvară mă testez"

In articol:

Chinul nu s-a sfârșit pentru Adda, căci mai are de urmat tratamentul injectabil împotriva afecțiunii cu care a fost diagnosticată. După luni întregi, în care s-a luptat cu durerea și urmele bolii, cântăreața a făcut mărturisiri neașteptate.

Chiar în cadrul unui interviu recent, ea a oferit toate detaliile despre starea ei de sănătate din prezent.

Care este starea de sănătate a artistei, în aceste momente: „Încă trei luni de injecții”

În urmă cu un an, după o perioadă în care a fost diagnosticată greșit, Adda a aflat că suferă de afecțiunea Lyme, transmisă adesea de căpușe. Pentru a se putea vindeca, artista a început o schemă de tratament destul de complicată, cu administrarea unor injecții. Această perioadă de investigații și administrarea medicamentelor au afectat-o pe artistă, căci a trecut prin dureri și situații neașteptat de grele.

Cu toate acestea, și-a găsit puterea de a merge mai departe, iar acum se simte mai bine. Adda a mărturisit recent, în cadrul unui interviu, că mai trebuie să continue tratamentul încă trei luni, însă după aceea va putea să se testeze, pentru a afla dacă s-a vindecat complet.

„Mai am de făcut tratament. Încă trei luni de injecții cu moldamin, din totalul de 18 luni. În primăvară mă testez, să văd dacă ies negativă. Oricum am rămas cu ceva sechele. Mai am dureri foarte mari de oase, uneori. Și obosesc destul de repede. Dar cu astea poți să trăiești. Îți mai dai cu cremă, mai faci masaj.

Mie când mi s-a declanșat boala, nu mai puteam respira, eram rău. M-am dus la Urgențe, la o clinică privată, pentru că spitalele erau în carantină. M-a costat 2000 de lei o perfuzie. Dar nu au știut să-mi spună ce am. A doua zi m-am dus din nou acolo, alți 2000 de lei. Deci 4000 de lei s-au dus în 24 de ore.”, a mărturisit cântăreața, pentru cancan.ro.

Adda a vorbit despre retragerea din muzică

Chiar dacă a trecut printr-un adevărat calvar din cauza bolii, Adda nu a renunțat niciodată la muzică. A continuat să compună și să lanseze piese pe bandă rulantă, spre bucuria fanilor ei. Cu toate acestea, recunoaște că va veni și momentul când va fi nevoită să renunțe la scenă, iar în acest sens și-a făcut câteva planuri.

„Peste vreo 20 de ani mă retrag frumos, îmi iau o casă în Grecia. Vreau să cânt cât mai mult, dar eu nu o să mă operez. Nu o să-mi fac nimic ca să fiu forever young (n.r. mereu tânără). O să fiu stafidită pentru generațiile care vin. Fiecare cu alegerea lui. Și dacă vreau să-mi fac injecții cu botox sau acid hyaluronic, nu am voie.”, a mărturisit Adda pentru aceeași sursă citată mai sus.

