Chirurgul infectat cu COVID-19 care a refuzat testarea a fost în prim-plan săptămîna trecută.Chirurgul Felix Sârboiu, de la Spitalul Judeţean Argeş, depistat pozitiv cu COVID-19, miercuri, 15 aprilie, a refuzat de două ori să fie testat, a relatat Adevărul. Prima oară a acceptat pe 6 aprilie să facă un test rapid după multe insistenţe, iar pe 10 aprilie a refuzat să fie supus unui test PCR care ar fi putut confirma infectarea. Medicul a intrat în contact cu sute de persoane. Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a deschis în acest caz un dosar penal in rem miercuri 15 aprilie pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Medicul Felix Sârboiu este şeful secţiei de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Judeţean Argeş, dar colaborează şi cu alte spitale din judeţ. Deşi avea simptome specifice de aproape două săptămâni, abia pe 6 aprilie a acceptat cu greu, la insistenţele unui coleg medic, să facă un test rapid, după ce iniţial refuzase vehement. Testul, care are o marjă de eroare de 30%, a ieşit negativ. Pe 10 aprilie, o unitate mobilă pentru testare PCR a fost la Spitalul Judeţean Argeş. Însă medicul Sârboiu a refuzat să se treacă pe listă pentru a fi testat. Trei asistente medicale au fost plasate în izolare şi au fost testate, însă rezultatele testelor nu au sosit deocamdată. (citește despre planta care ar ucide coronavirusul)

După cum spune prefectul Emanuel Soare, „testul doctorului a ieşit pozitiv pentru că i s-a luat proba imediat marţi 14 aprilie. Domnul doctor are o personalitate mai dificilă şi e cunoscut pentru lipsa de colaborare cu colegii. Eu nu pot să îmi explic cum nu a luat măsuri managerul spitalului, mai ales că era vorba de o persoană care prezenta nişte simptome. Mi se pare cea mai mare greşeală. Cu doamna manager am vorbit când am aflat de la jurnalişti că există această situaţie. Bineînţeles că primele reacţii ale dumneaei au fost să nege. Iar când au sunat-o colegii mei de la Cancelarie mai că nu i-a luat la bătaie şi i-a întrebat cum pot să întrebe aşa ceva... Au mai fost probleme cu doamna manager. Au fost medici care se plângeau că nu sunt materiale, iar doamna manager spunea că nu e aşa”. "Nu am refuzat niciodată testul de coronavirus, deoarece nici nu mi s-a propus, nu a ştiut nimeni din cadrul compartimentului de chirurgie vasculară de testările care au avut loc", a declarat Sârboiu, care e internat la spitalul din Mioveni, pentru Adevărul.

