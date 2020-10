Christina Ich s-a dezlănțuit pe Instagram

Christina Ich s-a ”detonat” singură, după ce a jignit, într-un live, polițistul care a amendat-o pentru că folosea telefonul în trafic. Influencerița a făcut o criză de nervi și i-a transmis într-un live făcut tot din trafic (la volan, cu mașina mergând?!!!) că agentul care a oprit-o (căruia i-a făcut numele public) este un ”puști cordit”, plin de tupeu, nesimițit, căruia îi venea să-i spargă capul.

Zeci de dosare de ultraj pentru jiginiri pe Facebook la adresa polițiștilor

Din păcate, veștile nu sunt prea bune pentru Christina Ich, din acest punct de vedere. Influencerița s-ar putea alege cu un dosar penal pentru ultraj, conform articolului 239 din codul penal:

”Insulta, calomnia ori amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani”.

Christina a fost oprit în trafic

În ultimul an, polițiștii au întocmit dosare penale unui număr destul de mare de persoane care amenințau sau jigneau agenții sau instituția prin postările lor. În aprilie, de exemplu, Nicușor M. Alias ”Hohny Cass” a primit 1.000 de lei amendă pentru că a jignit poliția într-unul din clipurile sale. Motivul: fapta se încadrează la ultraj deoarece filmările de pe Facebook/Instagram au un caracter public.

Iată ce a spus Christina Ich despre polițistul care a amendat-o!

”M-am enervat acum cu niște polițiști... Băi, câtă nesimțire, frate, că te uiți la Waze! Zic: ”Unde vrei să-mi pun Waze-ul?” Că îl aveam în mână. Băi omule, înțeleg că vrei să-mi dai amendă, ok, ia-mi și permisul, ia-mi 10 puncte... 6... Zice: ”ți-am dat 9”!... Dar dă-mi câte vrei tu... Bă, un puști, un cordit, un tupeu pe capul lui, ceva ce n-am văzut. Efectiv, îmi venea să-i sparg capul. Trebuia să ajung urgent undeva, nu știam strada și eu i-am semnat, aveam nervi și i-am făcut o semnătură... Îți fac alt proces verbal. Dar pentru ce să-mi faci, nu ți-am făcut, nici nu ți-am zis nimic, pentru ce să-mi faci tu alt proces verbal. Am început să țip pe urmă. Semnez cum vreau eu. Trebuia să-i fac reclamație! Bi, și cum s-a comportat, ați fi făcut criză de nervi. ”Ai semnat nu știu cum!” ”Cum am semnat?”, zic. ”Așa semnez eu”. ”Îți fac alt proces verbal” ”Ia mă, și permisul, dacă vrei”. Doamne, cât m-am abținut să nu-l înjur.

Chsritina Ich e vedetă pe Instagram

Polițiștii sunt frustrați, credeți-mă, aia nu-i poliție. Se numește frustrare, altfel nu-mi explic. ”Dă, mă, încoa’, că îți fac alt proces verbal”. Mi s-au încurcat comenzile, credeți-mă. Te și umilesc, asta e... Ei se simt cu putere, e abuz de putere. Te umilesc... ”Dă-te, mă, de-aici că nu ți-am dat 10, ți-am dat 9, că tot ai vrut tu 10”. Punctele e după cum vrea el. (...) Acest nesimțit agent, că altfel nu pot să te numesc: B.B. Dacă mă vezi, te aștept să mă cauți să-mi iei și permisul, că așa vrei tu”, a spus Christina Ich într-un InstaStory.