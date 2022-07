In articol:

Cinci iubite celebre pe care le-a avut Cătălin Cazacu. Actualul partener al Ramonei Olaru este campion la motociclism și este cunoscut pentru relațiile amoroase avute cu femei cunoscute din lumea mondenă din România.

Ce iubite celebre a avut Cătălin Cazacu

Vezi cinci iubite celebre pe care le-a avut Cătălin Cazacu!

Cătălin Cazacu are 38 de ani și este primul pilot timișorean care a participat la campionatul mondial World SuperBike. Acesta a fost și vicecampion național și vicecampion Romanian SuperBike, campion European Riders Cup și dublu campion național la clasa supersport, campion Romanian SuperBike și vicecampion național, notează fanatik.ro. Însă, pe lângă pasiunea acerbă pentru motociclism, Cătălin Cazacu este cunoscut și pentru relațiile avute cu femei cunoscute din lumea mondenă din România.

Cinci iubite celebre pe care le-a avut Cătălin Cazacu, actualul partener al Ramonei Olaru [Sursa foto: instagram.com/cazacu21]

Astfel, se știe că celebrul motociclist și om de televiziune, Cătălin Cazacu, a fost căsătorit cu Nicoleta Delinescu, cântăreața de muzică populară care i-a dăruit un fiu, Andrei. Totodată, Cazacu s-a iubit și cu Brigitte Sfăt, iar timp de câteva luni a fost iubitul prezentatoarei de știri Ilinca Obădescu, însă cei doi aveau caractere și așteptări diferite, alegând să meargă pe drumuri separate.

Motociclistul a fost și cu Maria Simion, prezentatoare de televiziune și designer vestimentar, însă relația nu a durat prea mult.

Pe lista iubitelor celebre avute de Cătălin Cazacu este inclusă și Denisa de la Bambi, cu care a împărțit opt luni din viața sa. În prezent, Cătălin este foarte fericit alături de Ramona Olaru și nu ezită să se posteze împreună în mediul online. Iată cum s-au cunoscut cei doi!

Cum a cunoscut-o Cătălin Cazacu pe Ramona Olaru, actuala lui iubită

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă încă din luna octombrie a anului trecut. Cei doi au fost foarte discreți la început, însă treptat au început să se posteze tot mai des împreună și să se afișeze la tot felul de evenimente. Însă, cum s-au cunoscut cei doi îndrăgostiți? Ei bine, înainte de a forma un cuplu, Ramona și Cătălin s-au cunoscut ca prieteni, ceea ce i-a ajutat foarte mult în relația lor.

„Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii ăștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi.”, a mărturisit Cătălin Cazacu în cadrul unui interviu. Acesta a mai spus: „Când cunoști un om prin baza unei prietenii, mai devreme sau mai târziu, îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă am fost singuri amândoi. Petrecând timp împreună, am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.”, a spus Cătălin.

