Cinci modele de incaltaminte barbateasca mereu la moda

15:14, mar 24, 2021

In articol:

Vorbim despre acele modele de pantofi pentru barbati care sunt extrem de versatile, dar si confortabile si pot fi purtate cu o multime de piese vestimentare, in diferite combinatii.

Mocasinii

Iar daca nu ai in garderoba ta astfel de incaltaminte barbateasca, iata care sunt modelele in care ar trebui sa investesti, pentru a fi mereu in trend!

Mocasinii pentru barbati fac parte din topul modelelor de incaltaminte mereu la moda. In plus, acestia sunt mult mai comozi decat pantofii sport, dar totodata, ofera si o nota de eleganta oricarei tinute. In general, mocasinii sunt incaltamintea ideala pentru barbatii care isi doresc sa imbine eleganta cu confortul. Mocasinii sunt cea mai buna varianta de incaltaminte pentru primavara sau vara si pot inlocui cu usurinta pantofii sport sau sandalele. In perioada sezonului cald, sunt recomandati mocasinii din piele intoarsa, care pot fi asortati cu o pereche de pantaloni chino, dar si cu o pereche de jeansi suflecati, sau cu sacouri si camasi din panza. O astfel de tinuta ar fi perfecta pentru birou, dar si pentru o iesire in oras cu prietenii.

Conversii

In prezent, conversii se numara printre cele mai faimoase modele de incaltaminte din lume. Milioane de persoane ii poarta zilnic, pe tot globul. In timpul liber, la scoala, la birou, in calatorii sau la petreceri, conversii sunt purtati atat de barbati, cat si de femei si copii. Conversii sunt in continuare extrem de populari, din simplul motiv ca sunt extrem de confortabili, fiind disponibili intr-o gama uriasa de modele si culori.

In plus, modelul de incaltaminte converse All Star este unul destul de versatil si poate fi purtat cu diferite outfituri, indiferent de sezon.

Citeste si: Noi restricţii la nivel naţional în weekend. Joi se decide dacă magazinele vor fi închise la 16.00, iar circulaţia restricţionata după 20.00- bzi.ro

Pantofii Oxford

Pantofii Oxford sunt un model de incaltaminte traditional, dar destul de permisiv in combinatiile vestimentare, chiar daca adesea sunt purtati cu tinute office.

Adidasii albi

Acestia pot fi gasiti intr-o gama larga de culori si sunt usor de recunoscut, datorita ochiurilor pentru sireturi, care sunt foarte apropiate unele de altele, in partea superioara. Moda pantofilor Oxford a plecat din Scotia si Irlanda, de la un model de gheata numita Oxonian, din anii 1800, care si-a schimbat in timp design-ul, datorita studentilor de la Universitatea Oxford. In Franta, acesti pantofi sunt cunoscuti sub numele de Richelieu, iar in Marea Britanie mai sunt denumiti si „Balmoral”, dupa un celebru castel al reginei.

Adidasii albi se potrivesc oricarui stil vestimentar, iar majoritatea barbatilor au un astfel de model de incaltaminte in garderoba lor. Adidasii albi pot fi purtati atat cu un costum pastel, cat si cu o tinuta sport, sau cu un outfit casual, pentru ca oricare dintre aceste combinatii va fi una reusita. In plus, adidasii sunt mult mai confortabili si mai usor de intretinut decat o pereche de pantofi Derby sau Oxford, iar acum gasesti o multime de modele pe footshop.ro.

Ghetele Chelsea

Ghetele Chelsea sunt extrem de practice si sunt perfecte pentru sezonul rece. Acestea nu au sireturi, ci elastice in lateral, fiind usor de incaltat. In functie de forma calapodului, acestea pot fi purtate atat cu tinute elegante, cat si cu outfituri casual. De obicei, ghetele Chelsea pot fi purtate in combinatie cu o pereche de jeansi si cu o jacheta oversized, insa, pot fi asortate si cu un costum elegant, in functie de ocazie.

Asadar, acestea sunt modelele de incaltaminte masculina care sunt mereu la moda. Orice barbat care isi doreste sa fie in trend, ar trebui sa aiba in garderoba sa macar doua sau trei modele de incaltaminte, dintre cele recomandate mai sus. Cu o pereche de conversi, cu niste ghete Chelsea si cu o pereche de pantofi Oxford, un barbat va avea intotdeauna garderoba pregatita pentru orice tip de eveniment.