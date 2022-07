In articol:

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 5

Deznodământul show-ului matrimonial este unul dorit de o mulțime de fani. Vezi cine este cuplul câștigător de la Mireasa 2022.

Finala Mireasa, sezonul 5, a avut loc astăzi 18 iulie 2022, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus „DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 5: Giovana și Sese, Sabrina și Perneș, Alina și Valentin.

Însă, premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Giovana și Sese, în urma voturilor publicului.

Cei doi tineri căsătoriți sunt în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr extrem de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a lungul acestui sezon din Mireasa, Giovana și Sese au fost votați de nenumărate ori „fata săptămânii”, respectiv „băiatul săptămânii”, având o mulțime de susținători.

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 5. Vezi care este cuplul care va pleca acasă cu 40.000 de euro [Sursa foto: Captura TV]

Cine sunt Sese și Giovana, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 5

Giovana Ciorbă, câștigătoarea la Mireasa, sezonul 5, are 21 de ani și vine din Timișoara. Proaspăta căsătorită s-a descris la începutul show-ului drept o persoană sensibilă și luptătoare, însă extrem de specială. „Sunt Giovana, am 21 de ani, vin din Timișoara și tranzacționez criptomonede. Sunt o fire sensibilă, dar luptătoare.”, a spus soția lui Sese.

Giovana, mireasa sezonului 5, a crezut încă de la început în dragoste la prima vedere, astfel că, atracția pentru Sese a apărut încă din primele clipe: „De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa că mi-am propus să nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult în dragoste la prima vedere.”, a povestit tânăra.

Cătălin Alexandru Seserman, câștigătorul Mireasa, sezonul 5, are 28 de ani și locuiește în Botoșani. Tânărul lucrează ca barman, iar în trecut a mai lucrat ca antrenor de fitness: „M-au acceptat fără experiență și, cum mie îmi place sa evoluez, am învățat foarte rapid. Sunt barman de aproximativ 5 ani. Ulterior, am făcut și un curs de lucrător în bar.”, a spus acesta pentru a1.ro.

Mirele sezonului 5 este zodia Taur și s-a înscris la emisiune pentru a cunoaște o fată sinceră, asumată, care să țină la glume și să nu fie negativistă.

Mireasa, sezonul 5. Cum s-a ales cuplul câștigător

Publicul a ales cuplul câștigător de la Mireasa, sezonul 5, după ce Simona Gherghe a spus stop vot și a prezentat clasamentul pentru fiecare cuplu în parte.

Cuplul care a strâns cele mai multe voturi din partea telespectatorilor a fost declarat cuplul câștigător la Mireasa 2022, sezonul 5.

Condiția principală pentru ca un cuplu să fie declarat câștigător, este să se căsătorească live în cadrul emisiunii Mireasa.

Cât valorează marele premiu de la Mireasa 2022

Publicul alege cuplul câștigător, care va pleca acasă cu un premiu în valoare de 40.000 de euro. Însă pentru a intra în posesia premiului, acel cuplu trebuie să se căsătorească live, în cadrul emisiunii.

Câștigătorii vor intra în posesia premiului în maxim 90 de zile de la data difuzării finalei Mireasa, iar înmânarea se va face în baza certificatului de căsătorie, ca dovadă a faptului că cei doi sunt în continuare căsătoriți.

Dacă partenerii aleși de telespectatori refuză să se căsătorească ori acest lucru nu poate avea loc din orice alt motiv, cuplul situat pe locul următor al clasamentului devine câștigător dacă decide să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii în direct.