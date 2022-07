Cine a făcut primul pas spre împăcare? Brigitte și Florin Pastramă au renunțat la divorț: "M-am rugat mult timp cu lacrimi"

In articol:

Brigitte și Florin Pastramă au trecut prin momente dificile în ultima perioadă și chiar au fost la un pas de a-și spune adio pentru totdeauna. Cu toate acestea, se pare că sentimentele pe care și le poartă sunt mai puternice decât neînțelegerile apărute în cuplu.

Bruneta și soțul ei au anunțat recent că au renunțat la divorț și au decis să-și mai dea o șansă.

Citeste si: Frații lui Florin Pastramă au fost reținuți de polițiști, după ce ar fi cumpărat mai multe autoturisme prin credite din Germania și nu le-au mai achitat. Ce alte acuzații grave le aduc oamenii legii

Cum s-au împăcat Brigitte și Florin Pastramă?

Brigitte a mărturisit că a suferit foarte mult în ultima perioadă, cât a fost separată de soțul ei. Deși a fost la un pas de divorț, bruneta spune că nu și-a dorit niciodată cu adevărat să se despartă de Florin Pastramă. Dimpotrivă, timp de patru săptămâni s-a rugat în permanență, pentru ca partenerul ei să se întoarcă acasă: "Atunci când ești credincios și îți dorești asta din suflet și mai ales când ești căsătorit în fața lui Dumnezeu, nu are cum să nu te ajute Domnul Iisus astfel încât să îți asculte rugăciunile mai devreme sau mai târziu. Eu am crezut întru totul în Domnul Iisus că îmi va aduce soțul acasă cu o inimă curată și Domnul Iisus a lucrat, nu oamenii. Eu am stat, m-am rugat timp de 4 săptămâni cu lacrimi, cred că i-am spălat picioarele Domnului Iisus cum a spălat femeia care a turnat mirul de alabastru. Așa mă și închipuiam. I-am cerut Domnului să lucreze la inima lui Florin, la mintea lui și să mă vadă așa cum mă vede Domnul Iisus." , a declarat Brigitte Pastramă, pentru ego.ro.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Nici Florin Pastramă nu s-a simțit mai bine cât a fost separat de soția lui.

Afaceristul a dezvăluit că nu a mai putut face față dorului, așa că a decis să o sune pe Brigitte, chiar în ziua în care au aniversat trei ani de mariaj:, a povestit Florin Pastramă.

Brigitte și Florin Pastramă [Sursa foto: Instagram]

Brigitte Pastramă își dorește să devină din nou mamă

După marea împăcare, Brigitte a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Bruneta a dezvăluit că își dorește enorm să rămână însărcinată și să-i ofere de această dată copilului ei o familie completă, așa cum nu a avut ocazia în relațiile anterioare: "E prima oară când îmi doresc din suflet ca Domnul să ne binecuvânteze. Eu am crescut doi copii fără tată. Tatăl fiului meu a murit înainte să împlinească el doi ani.

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Brigitte și Florin Pastramă și-au spus adio! Bruneta a spus-o direct, fără ocolișuri: "Abia ne împăcasem"

Am avut o încercare prin care a trebuit să îmi cresc fata singură, de la vârsta de 3 ani. Știu cât de greu este să îți crești doi copii singur și știu cât de greu este să crească copiii fără să aibă un tată lângă ei. L-am rugat pe Domnul Iisus, că dacă ar fi să îmi dea încă un copil, pentru că sunt destul de tânără și pot să facă încă un copil, să se întâmple în momentul în care voi putea să cresc acel copil împreună cu tatăl.", a mai spus Brigitte Pastramă, pentru sursa menționată.