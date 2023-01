In articol:

Cine a fost Lisa Presley?

Lisa Marie Presley s-a născut pe data de 1 februarie 1968,în Memphis, Tennessee, SUA. Aceasta a fost singurul copil al celebrului cântăreț Elvis Presley.

Părinții ei, Elvis şi Priscilla Presley au divorţat în 1972, pe când Lisa avea 4 ani. După divorț, a locuit cu mama ei, dar și-a petrecut copilăria și cu tatăl ei.

Elvis Presley a decedat când Lisa avea doar 9 ani. După moartea tatălui său, ea a moștenit averea acestuia, împreună cu bunicii, iar după ce ei au decedat Lisa a devenit singura moștenitoare și proprietara conacului Graceland al tatălui ei, o atracție turistică populară în oraș.

În 2004, Presley a vândut 85% din averea tatălui ei. De asemenea, avea control pentruElvis Presley Enterprises, dar şi-a vândut cea mai mare parte a acţiunilor unei firme de capital privat.

Cine a fost Lisa Presley Biografie. Carieră. Familie. Faimoasa cântăreață a decedat pe 12 ianuarie 2023 [Sursa foto: shutterstock]

Cariera celebrei Lisa Presley

Cariera ei muzicală a început cu un album de debut din 2003, „To Whom It May Concern”, apoi a lansat albumul „Now What” în anul 2005 și ambele au ajuns în top 10 în clasamentul albumelor Billboard 200.

Un al treilea album, „Storm and Grace”, a fost lansat în 2012.

AllMusic a oferit această opinie: „Pe primele două albume ale ei, Lisa Marie Presley și-a dorit să fie o vedetă pop cu o diferență; în Storm & Grace, în mod clar, ea ar prefera să fie o artistă și, dacă încă își descurcă deficiențele muzicale din sistemul ei.

Aaceasta este o lucrare mai puternică, mai matură și mai eficientă decât s-ar fi putut aștepta. La aproape zece ani de la o carieră de înregistrări pe care poate și-ar fi dorit-o sau nu, Presley își dezvoltă în sfârșit o personalitate muzicală care i se potrivește cu adevărat”.

Lisa Presley a fost căsătorită de 4 ori

În 1988, s-a căsătorit cu muzicianul Danny Keough, cu care a avut un fiu și o fiică. În 1994 ei au divorțat și Lisa Marie s-a căsătorit cu cântărețul pop Michael Jackson, ca după doi ani să divorțeze și de acesta.

În 2002, Lisa Presley s-a căsătorit cu actorul Nicolas Cage, iar mariajul lor a ținut 2 ani.

În 2006 Lisa Marie s-a căsătorit cu producătorul muzical Michael Lockwood, cu care are două fete gemene. În 2010, familia lor s-a mutat în, Anglia, Regatul Unit. Cei doi au divorțat în 2021.

În 2020, fiul Lisei, Benjamin Keough, s-a sinucis la vârsta de 27 de ani.

Lisa Presley a decedat pe 12 ianuarie 2023

Joi, 12 decembrie, cântăreaţa Lisa Marie Presley a fost transportată de urgenţă la spital, după ce a suferit un stop cardiac. Anunțul a fost făcut chiar de mama sa, Priscilla Presley.

Ultima apariție publică a Lisei a fost marţi seara la Globurile de Aur, la care a participat împreună cu mama ei, Priscilla Presley, pentru a susţine filmul „Elvis” regizat de Baz Luhrmann.

„Cu inima grea trebuie să împărtășesc vestea devastatoare că frumoasa mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit. Ea a fost cea mai pasionată, puternică și iubitoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată.

Solicităm confidențialitate în timp ce încercăm să facem față acestei pierderi profunde. Vă mulțumesc pentru dragoste și rugăciuni. În acest moment nu vor mai fi comentarii”, a transmis Priscilla Presley.

Surse: theguardian.com, en.wikipedia.org