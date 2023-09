Cine a fost Sfântul Antim Ivireanu. Viața și minunile marelui sfânt care este sărbătorit de creștini pe 27 septembrie

In articol:

Cine a fost Sfântul Antim Ivireanu. Biserica îl cinstește în fiecare an, la data de 27 septembrie. Află care sunt cele mai cunoscute minuni ale acestuia.

Cine a fost Antim Ivireanu

Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în anul 1650, în Georgia. Acesta a fost luat de turci și dus la Constantinopol, de când era foarte tânăr. Acolo a fost folosit ca sclav vreme de câțiva ani.

În 1690, Patriarhia Ecumenica l-a răscumpărat și l-a adus în Tara Romanească, cu ajutorul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Sfântul Antim Ivireanu a fost cel care a introdus limba română în cultul Bisericii, prin scrierile sale.

Pe parcursul vieții, a cunoscut diferite meșteșuguri ale caligrafiei, picturii, sculpturii și broderiei și a trecut prin toate treptele slujirii bisericești, prin rugăciune și nevoi.

În anul 1691, Sfântul Antim a fost numit conducătorul tipografiei din București, iar în 1696 a fost ales egumenul Mănăstirii Snagov. Mai târziu, în anul 1705 a fost ales episcop al Râmnicului, iar în 1708 mitropolit al Tării Romanești.

În anul 1716, Sfântul Antim a fost închis în temniță de către Nicolae Mavrocordat, deoarece lupta pentru afirmarea poporului său, împotriva turcilor. A fost obligat să își dea demisia, dar a refuzat. Drept pedeapsă, a fost înlăturat din funcție și condamnat să își trăiască restul zilelor închis în Mănăstirea "Sfânta Ecaterina" de pe Muntele Sinai.

Din nefericire, Mitropolitul Antim Ivireanu a fost asasinat de către turci, în timp ce era condus spre mănăstire.

Minunile Sfântului Antim Ivireanu

Sfântul Antim Ivireanu a fost unul dintre cei mai importanți Mitropoliți din Țara Româneacă. De-a lungul vieții, a tipărit 68 de cărți și un hrisov domnesc, în mai multe limbi: 33 în limba greacă, 25 în limba română, una în ­slavonă, 9 în câte două limbi dintre care 6 slavo-române, 2 greco-arabe și una greco-română, iar o carte în trei limbi, greco-slavo-română.

Este numit întemeietorul limbii literare şi liturgice româneşti, deoarece a introdus limba română în cultul bisericii.

Sfântul Antim Ivireanu a renovat şi sfinţit multe biserici, precum şi mănăstirile Strehaia, Surpatele, Cozia şi Govora. De asemenea, a gândit și construit „Mănăstirea tuturor Sfinților” din București, până la cele mai mici detalii.

,,Această sfântă biserică, ce am zidit întru slava lui Dumnezeu şi întru cinstea şi pomenirea Tuturor Sfinţilor, fiind rodul ostenelilor mele cele multe, am dat-o şi am închinat-o cu mare plecăciune şi cucernicie marelui Dumnezeu”, a scris mitropolitul Antim în Aşezământul Mânăstirii.

Rugăciune către Sfântul Antim Ivireanu

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Ierarhe și Mucenice Antim, care pe pământ ai biruit toate necazurile și ispitele de la cel rău, prin harul lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat și pentru noi, nevrednicii și păcătoșii, ca să primim, prin rugăciunile tale, daruri duhovnicești:

puterea de a ne vedea păcatele, dezlegare de greșeli prin mărturisire curată, vreme de pocăință cu lacrimi, răbdarea necazurilor ce vin asupra noastră din pricina nevredniciei noastre, puterea de a ierta pe cei ce ne-au greșit, voință neînduplecată de a lupta cu păcatul, îndelungă răbdare în încercările trimise de Dumnezeu spre folosul nostru, rugăciune curată întru trezvia minții,

discernământ al gândurilor, deosebirea duhurilor, nefățarnică smerenie și, mai ales, sporire în credință, în nădejde și în dragoste către Dumnezeu, către toți semenii noștri și către toată făptura. Cu negrăite suspine te rugăm: Sfinte Părinte Antim, cere-I Mântuitorului Hristos, înaintea Căruia ai aflat sfântă îndrăznire, să trimită și asupra noastră harul Său cel curățitor,

luminator și sfințitor, ca, întărindu-ne în gând, în cuvânt și în faptă, să ne ajute a sluji lui Dumnezeu și aproapelui nostru în toată vremea, spre mântuirea sufletelor noastre, ca și prin noi nevrednicii să fie mărturisit și slăvit numele Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

