Cine a fost soțul Romaniței Iovan. Se împlinesc nouă ani de la moartea acestuia. "Atunci am fost cea mai puternică din lume, așa m-am considerat"

Romanița Iovan și-a adus aminte cu lacrimi în ochi de soțul său, Adrian Iovan. Regretatul pilot a decedat în anul 2014, în urma accidentului aviatic din Munții Apuseni. Celebra creatoare de modă a povestit despre cum a reacționat fiul său când a aflat cutremurătoarea veste.

Cine a fost soțul Romaniței Iovan

Pe 20 ianuarie 2023, s-au împlinit nouă ani de la tragicul accident din Munții Apuseni, în care și-au găsit sfârșitul pilotul Adrian Iovan și studenta la medicină Aurelia Ion.

De când a avut loc tragedia, Romanița Iovan și fiul său merg în fiecare an la locul accidentului, în pădurea de pe Vârful Petreasa, județul Alba, unde fac o slujbă în memoria lui Adrian Iovan. Romanița Iovan a povestit despre momentul tragediei și despre cum i-a dat cea mai grea veste fiului său.

"A fost un moment foarte, foarte complicat pentru mine, mai ales că am fost și indusă în eroare de bulibășeala aia îngrozitoare în care s-a aflat statul român: că toată lumea e în viață, că au fost găsiți, că nimeni nu a pățit nimic. Au transmis pe TV că totul e ok și Albert s-a culcat cu gândul că tatăl lui e ok și că îi desparte doar distanța din pădure până acasă. I-am explicat cât am putut, pe înțelesul lui de la șapte ani. Atunci am fost cea mai puternică din lume, așa m-am considerat. Mi-am găsit o forță pe care nu credeam că o am. Când i-am zis că a murit ca un erou, că are un tată erou, am observat că are o forță în el mai mare decât mine și oricare altă persoană” , a povestit Romanița Iovan, potrivit adevarul.ro.

Cine a fost Adrian Iovan și cum s-a cunoscut cu Romanița Iovan

Romanița și Adrian Iovan și-au început povestea de iubire în 2003 și au divorțat în anul 2008. Adrian Iovan era pilot în cadrul companiilor Tarom și Blue Air și avea o experiență de zeci de ani atunci când a avut loc tragicul eveniment din Munții Apuseni. Prima interacțiune dintre cei doi a avut loc în avion, în timp ce Romanița Iovan se întorcea dintr-o călătorie.

"Nu puteam să-l cunosc decât la «biroul» lui, în avion. A fost prima dată când am invitat un bărbat la cafea, dar şi ultima oară... În uniforma de aviator e foarte sexy. Veneam de la Viena, dar destinul a făcut să fie o problemă la turnul de control şi să întârziem decolarea cu 20 de minute. Iar el obișnuia să-şi întâmpine pasagerii la intrare- când pasagerii urcă treptele avionului- şi, considerând că sunt suflete, nu saci de cartofi, acest lucru îți dă siguranţă şi căldură. E foarte important. Stăteam pe primul loc în avion şi această întârziere a făcut să mă uit mai mult la el şi mi-a plăcut de el. Ajungând acasă, am pus mâna pe telefon, am sunat un prieten şi am aflat numărul lui de telefon. Şi l-am sunat. Chiar atunci, la patru ore de la aterizarea în București. A fost o întâlnire a doua zi, a fost dragoste la prima vedere. S-a întâmplat ceva frumos şi a ieșit acest copil minunat, care seamănă cu amândoi şi care cu siguranţă ne va crea această legătură specială toată viața"., a povestit Romanița Iovan, conform adevarul.ro.

