Cine a fost Victor Parhon, regretatul soț al actriței Carmen Tănase. Au fost căsătoriți 11 ani: "Era mai mare ca mine cu 17 ani şi odată m-am trezit strigându-l «tată»"

Victor Parhon, regretatul soț al actriței Carmen Tănase, a murit în anul 2000 după ce a pierdut lupta cu cancerul.

Cine a fost Victor Parhon, regretatul soț al actriței Carmen Tănase

Victor Parhon s-a născut pe 5 aprilie 1943. El a fost un apreciat critic de teatru, care s-a remarcat prin realizările sale pe plan profesional. De-a lungul vieții, Victor Parhon a ținut departe de presă viața sa personală.

Victor Parhon și Carmen Tănase au fost căsătoriți 11 ani. El a murit pe 5 august 2000, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Carmen Tănase nu și-a mai refăcut viața după moartea soțului său.

”Făceam parte cam din aceeaşi meserie şi discutăm foarte mult, ne completăm în păreri. El era o fire cumpătată, eu- vulcanică. El a fost pentru mine şi soţ, şi tată, şi prieten. Era mai mare ca mine cu 17 ani, şi odată m-am trezit strigându-l «tată». Se amuza. L-am făcut pe Tudor pentru că şi el îşi dorea un copil, iar eu aveam 27 de ani.

La început nu am vrut să mă căsătoresc, să ne lege un act, numai că au intervenit nişte chestii tehnice. Dacă nu aveam buletin, nu puteam să mă mut în Bucureşti. În drum spre ofiţerul stării civile i-am spus că s-ar putea să spun nu. L-am ţinut în şah până acolo. El era credincios şi a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieţii lui, dar nu am mai avut timp.Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreţi după aia.”, a declarat Carmen Tănase într-un interviu pentru Antena Stars.

De ce a murit Victor Parhon, soțul actriței Carmen Tănase

Victor Parhon a murit de cancer. Deși au sperat la minuni, Carmen Tănase a povestit că a știut de la început că nu va câștiga lupta cu cancerul.

”Din păcate, am ştiut de la început, dar am crezut că există minuni. Exagera mult cu ţigările şi am început să găsesc pe sub pat hârtiuţe cu sânge. El, într-un fel, a ştiut de la început. S-a dus la doctor şi, după rezultat, a trecut pe lângă mine, a intrat în cameră şi nu a mai ieşit câteva ore. A venit apoi la mine şi mi-a spus: «Uite, eu am cancer». A căzut casa pe mine!", a spus Carmen Tănase.

Rămasă singur cu copilul și copleșită de datorii, Carmen Tănase a încălcat dorința soțului ei, Victor Parhon, și a vândut casa.

