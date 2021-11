Cine a fost Zoia Ceaușescu, fiica fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu. Cum au fost ultimii ani din viața ei zbuciumată

In articol:

Fiica Elenei și Nicolae Ceușescu, Zoia, a avut o viață plină de aventuri, plăcute și neplăcute.

Zoia Ceaușescu a avut o tinerețe zbuciumată

Zoia Ceaușescu a absolvi liceul cu nota 9.75, iar examenul de final cu 10. Și-a obținut doctoratul în matematică la Universitatea din București cu teza ”On Intertwining Dilations". A continuat să scrie și 22 de lucrări ale ei se află în baza de date a American Mathematical Society. Fiica lui Ceaușescu nu s-a băgat în viața politică în timpul regimului tatălui ei, ci a avut funcții de asistent universitar, cercetător la Institutul de Matematică. În 1975, institutul este desființat, iar Zoia ajunge director la Institutul pentru Creație Ştiințifică și Tehnică (INCREST), unde a rămas până în 1989.

Tinerețea ei "zbuciumată" începe din momentul în care îl cunoaște pe fostul premier al României, Petre Roman.

Zoia Ceușescu, împreună cu fratele ei, Nicu, și părinții lor [Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Aventura celor doi a fost relatată de Ion Mihai Pacepa și Nicolae Pleșită, scriitori la vremea aceea, și confirmată de alte persoane apropiate cuplului, printre care și colonelul de Securitate, Dumitru Burlan. Colonelul a publicat, acum 18 ani, ”După 14 ani- Sosia lui Ceaușescu se destăinuie” în care a scris despre experiențele pe care le-a trăit alături de Zoia Ceaușescu, dar și secrete ale acesteia. A declarat, acum câțiva ani, pentru ziarul Adevărul, cum Zoia se plimba de mână prin parcul Herăstrău cu Petre Roman . Bărbatul a negat dintotdeauna aceasta idilă, spunând căar fi cunoscut-o în iulie 1971, după ce a obținut o bursă în Franța.

Tot într-o declarație pentru Adevărul, Dumitru Burlan descrie scena în care Zoia dispare din casa părinților, după o ceartă cu mama sa. Cearta ar fi pornit de la nemulțumirea Elenei Ceaușescu față de relația pe care Zoia o avea la momentul respectiv, cu doctorul Dan Vincze, medic ginecolog din Cluj, de care se îndrăgostise în 1972.

”Zoe își abandonase mașina la Gara de Nord și, pur și simplu, dispăruse. Era Mercedesul alb pe care i-l făcuse cadou șahul Iranului, care era foarte bun prieten cu tatăl ei, cu Nicolae Ceaușescu, cu care se vizita și de două ori pe an. Am avut ordin să o căutăm peste tot pe domnișoara Zoe. Am găsit-o la Sighetu Marmației, la o familie de prieteni. S-a dus să se plângă la acei prieteni că părinții săi nu erau de acord cu prietenia cu doctorul Vincze. Au venit acolo și Bobu, și Nicușor. Eu i-am zis lui Nicușor să-i spună că este acolo și tovarășul Mitică. Așa îmi ziceau mie. Și domnișoara Zoe le-a zis că să plece toți și să rămână doar tovarășul Mitică cu mașina. Era prin martie și urma să fie ziua dumneaei de naștere. Am stat la Casa de oaspeți și pe urmă am venit cu dumneaei cu avionul și ne-a așteptat la aeroport generalul Pleșiță, care atunci era adjunctul ministrului”, a povestit Dumitru Burlan.

Zoia Ceaușescu a mai avut relații, toate pasagere, deoarece părinții nu au fost niciodată de acord cu ele. În 1980, fata îl cunoaște pe Mircea Oprean, inginer din Sibiu și cadru universitar la Politehnică. De data această, Elena Ceaușescu are doar cuvinte de laudă: ”Se poartă frumos și nu se atinge de băutură“.

Pe motiv că a avut o relație apropiată cu familia Ceaușescu, Mircea Oprean a fost reținut după Revoluție. Acesta a povestit în 1990 cum s-a cunoscut cu fiica familiei influente.

” La sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, când mă aflam în vacanță pe litoral, la Eforie Nord, Zoia era la Neptun cu ocazia unei conferințe internaționale de matematică. A mers la Neptun cu un prieten, Dodu Petrescu, văr cu Zoia. Abia spre sfârșitul întâlnirii, în cursul serii, mi-am dat seama că este Zoia Ceaușescu. La aproape o lună după ce ne-am întors în București, am primit un telefon de la Zoia, după care am făcut o plimbare împreună cu Dodu, la Snagov. Ne-am mai văzut de câteva ori în acel an și am mai vorbit la telefon, după circa cinci-șase luni n-am vorbit și nici nu ne-am văzut. Am reluat apoi convorbirile telefonice și întâlnirile la inițiativa Zoiei. Ne-am cunoscut din ce în ce mai bine, îndrăgostindu-ne unul de celălalt și în final ne-am căsătorit", a povestit ginerele soților Ceaușescu.

Viața Zoiei Ceaușescu după 1989 și ultimii ani de viață

În timpul Revoluție, a fost reținută împreună cu Nicu și Valentin Ceaușescu, și anchetată pentru subminarea economiei naționale. A aflat de executarea părinților ei, când ea era deja într-o unitate militară din București. A rămas în închisoare până în vara anului următor și scoasă de sub acuzare în 1996.

După Revoluție, Zoia și Mircea Opraen au fost evacuați din casa în care locuiau. Perioada de după au petrecut-o numai la rude și prieteni, neavând unde să locuiască. Pentru a nu bate pasul pe loc, Zoia a făcut o cerere pentru a se întoarce la INCREST, însă a fost refuzată. Zoia a dat în judecată instituția, dar procesul nu a fost încheiat. Într-un final, a decis să înceteze lupta și să se pensioneze.

În 2003 a acționat în instanță statul român pentru recuperarea unor bune din familie, confiscate în anul Revoluției. A recuperat bijuterii de aur, cărți intrate în patrimoniul Bibliotecii Naționale și tablouri ajunge la Muzeul Național de Artă.



Zoia și Valentin Ceaușescu la inmormântarea fratelui lor, Nicu [Sursa foto: historia.ro]

Moartea Zoiei Ceaușescu, pe 20 noiembrie 2006. Avea cancer la plămâni

Fiica lui Nicolae Ceaușescu a murit la vârsta de 57 de ani, în noiembrie 2006. Zoia era fumătoare, astfel că, un cancer la plămâni a răpus-o. A fost operată, dar boala a recidivat și nu a mai avut șanse de vindecare. Zoia Ceaușescu a fost incinerată la Crematoriul ”Cenușa“, iar cenușa a fost depusă în Cimitirul Ghencea, unde se odihnește și restul familiei.





