Reputatul gimnast român, Marian Drăglescu, a hotărât să mai acorde o șansă iubirii și s-a cuplat cu o blondă misterioasă. După cel de-al doilea divorț, sportivul pare că renaște și chiar are o relație seriosă.

Cine e blonda cu care a înlocuit-o Marian Drăgulescu pe fosta sotie, Corina?

Marian Drăgulescu este mai discret cu viața lui privată și nu se știe încă cine este blonda care l-a făcut să iubească din nou, dar cert este că sportivul este din nou îndrăgostit. Mai mult decât atât, relația celor doi pare a fi una serioasă odată ce au decis să ia masa de Crăciun împreună cu familia lui.

Părinții lui Marian Drăgulescu par să fie încântați de viitoarea noră. În plus, și iubita lui Marian Drăgulescu este bucuroasă să intre în familia sportivului.

Marian Drăgulescu a divorțat în luna mai a acestui an, după mai multe conflicte și tentative de despărțire.

„El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el ca le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost la terapie de cuplu", spunea Corina Drăgulescu la vremea aceea.