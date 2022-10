Cine e cel mai mare artist din România în viziunea lui Laurențiu Duță! Ea l-a uimit pe cântăreț din prima clipă: "Asta nu s-a mai întâmplat la niciun artist"

In articol:

Laurențiu Duță se bucură de peste 20 de ani de carieră în industria muzicală, iar piesele sale au fost mereu unele de succes. Trupa 3 Sud Est a a avut un succes răsunător de-a lungul timpului și numeroase colaborări așa că artistul a fost întrebat care crede că este cea mai bună voce din

România.

În ceea ce privește compozitorii noii generații, două nume celebre s-au remarcat în ultimii 20 de ani, piesele lor devenind hit după hit. Laurențiu Duță a vorbit și despre "concurența" Marius Moga și a spus ce părere are despre acesta.

Laurențiu Duță pus să aleagă între el și Marius Moga

Marius Moga și Laurențiu Duță sunt doi dintre cei mai cunoscuți compozitori din România, dar și artiști în adevăratul sens al cuvântului. Membrul trupei 3 Sud Est a fost invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai, acolo unde a fost pus să alegă între el și colegul de breaslă. "Cine este mai bun, Laurențiu Duță sau Marius Moga", a întrebat celebra prezentatoare de la Kanal D.

Laurențiu Duță a vorbit deschis despre rivalitatea dintre cei doi și spune că această competiție a fost una constructivă, fiind extrem de importantă în dezvoltarea carierelor pentru cei doi. Totuși, artistul nu a vrut să îl aleagă pe cel mai bun dintre ei și este de părere că amândoi sunt pasionați de ceea ce fac și au succes.

" Cel puțin în perioada aia când ne duelam era clar o competiție, o rivalitate, dare era constructivă. Marius era mai urban, eu eram pe partea asta mai sentimentală, mai melancolică. Fiecare simțea diferit muzica, dar amândoi aveam rezultate similare. Nu pot spune că eu sunt mai bun ca el sau el mai bun ca mine. Eram foarte buni amândoi.

Doar să vorbim pe niște statistici, dar astea nu cred că există, de topuri, de încasări, dar pe astea nu le am, însă doar astea ar putea să vorbească și să ne departajeze. Ca și talent e o chestie subiectivă. Nu pot să mă pun pe mine deasupra lui, nu ar fi cinstit. Nu ar fi corect să spun că sunt mai bun ca el. E foarte bun, a avut multe number one pe radio.

Amândoi din provincie și amândoi cu povești interesante. Marius Moga la începutul carierei lui a lucrat o perioadă la studioul colegului meu Viorel. Una dintre cele mai bune compoziții ale lui, dar aici succesul îl împarte cu Smiley, "Oficial îmi merge bine".", a precizat Laurențiu Duță, la Kanal D.

Laurențiu Duță, în platoul Kanal D

Laurențiu Duță a dezvăluit cine este cea mai bună voce din România

Celebrul artist a fost pus în fața unei alte întrebări dificile, iar Denise Rifai l-a provocat să numească cea mai bună voce din România. Compozitorul spune că există artiștii cu voci excepționale, printre ei fiind Andra, Elena Gheorghe sau Alexandra Stan.

Totuși, în ceea ce privește profesionalismul, cântărețul este de părere că Andra nu are pereche, iar acest lucru a fost dezvăluit în emisiunea lui Denise Rifai.

"Andra. Elena Gheorghe, Alexandra Stan are o voce incredibilă, dar Andra super profesionistă. La "Inimi de ceară" eu am contribuit mai puțin, nu am înregistrat eu vocile, dar la piesa "Jumătatea mea mai bună" eu am înregistrat vocile, am fost direct implicat fiind compozitor.

Am rămas foarte surprins că a venit cu textul scris de mână, deci nu transcris printat, avea notat pe fiecare vers cum să cânte, unde mai pe aer, unde mai pe voce.

Avea o aplicație pe telefon unde a venit pregătită cu toate terțele și backingurile și doar a dat play să-și amintească ce a făcut acasă. Asta nu s-a întâmplat la niciun artist. Probabil de-asta are și succes, nu doar că e înzestrată cu talent, dar este și perfecționistă și muncește. ", a explicat Laurențiu Duță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Andra și trupa 3 Sud Est [Sursa foto: Captură YouTube]